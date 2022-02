Normandie. Jamel Debbouze revient sur scène, plein d'énergie et de maturité

Comme tous les six ans environ, l'humoriste Jamel Debbouze revient sur le devant de la scène avec un nouveau spectacle. Lui qui n'est jamais loin des planches, que ce soit à travers le Jamel Comedy Club ou le Marrakech du Rire, pose à chaque fois son regard sur la société qui l'entoure, mais aussi sur sa vie personnelle.

Ainsi, dans ce nouveau spectacle "Maintenant ou Jamel", il parle notamment de sa nouvelle vie de papa. Une paternité qui l'a forcément rendu plus sérieux, mais qui ne lui enlève pas sa fougue sous les projecteurs.

Jamel Debbouze au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Dans un contexte parfois lourd, il aime pouvoir apporter sa bonne humeur et son énergie à son public. Jamel Debbouze n'a jamais perdu sa jeunesse d'esprit et parvient à apporter une certaine candeur aux sujets qu'il traite.

Jamel Debbouze montera sur la scène des Zénith de Caen et de Rouen. - Veronique Fel

Cinéma, télévision, scène, Jamel Debbouze est un touche à tout, mais ce qu'il préfère c'est la scène. Un exercice qui lui procure une sensation unique qui n'a d'autre égal.

La tournée "Maintenant ou Jamel" emmènera l'humoriste sur la scène du Zénith de Caen le samedi 19 octobre 2019 et sur celle de Rouen le dimanche 20 octobre 2019. Une région pleine de résonances pour celui qui, plus jeune, venait passer ses vacances en Normandie, et qui aime son énergie quand il s'y retrouve sur scène.