Rouen. Chantal Ladesou remonte sur scène à Rouen et Caen

L'humoriste Chantal Ladesou traverse les époques. Le temps n'a pas de prise sur son sourire et sa voix si particulière. Avec son nouveau spectacle "On The Road Again", la voilà de nouveau sur les routes et notamment en Normandie le mardi 14 mai 2019 au Zénith de Rouen et le mardi 11 juin 2019 au Zénith de Caen.

Comme elle l'explique, dans ce nouveau one-woman show, elle aborde sa vie professionnelle avec le rappel du cinéma, mais aussi l'arrivée de la nouvelle vague d'humoristes féminines. Du côté personnel, il y a forcément son mari, Michel, mais aussi ses enfants et ses petit-enfants.

Toujours aussi rafraîchissante, la comédienne a même accepté de donner la recette de cette insouciance : l'humour et le fait de s'entourer de jeunes.

Un savant mélange qui lui permet de prendre la vie avec légèreté et rester au contact des nouvelles générations. C'est ainsi que Chantal Ladesou garde la cote auprès des jeunes... Mais aussi des moins jeunes !