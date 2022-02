France Monde. La tournée "Born in 90" débute en Normandie

Jeudi 31 octobre 2019 au Zénith de Rouen et vendredi 1er novembre 2019 au Zénith de Caen, les artistes de "Born in 90" débuteront leur tournée de retrouvailles avec le public.

Séverine Ferrer sera la maîtresse de cérémonie de cette folle soirée. - Cheyenne Productions

Figure historique de cette époque, Séverine Ferrer, présentatrice de l'émission Fan 2 sur M6, sera aux commandes de cette grande soirée. Un rôle qu'elle est heureuse de retrouver.

Au programme, les plus grands classiques de la génération boys band : Benny B, Doc Gynéco, Assia, Zouk Machine, Larusso, les Worlds Appart ou encore Génération Boys Band avec Allan Théo, Franck des 2 Be 3 et Chris de G-Squad. À chaque date, quelques invités viendront rejoindre les sociétaires de cette affiche.

Les équipes de la tournée ont su faire coïncider les univers des différents artistes et c'est un véritable show qui attend le public. Entre grands classiques et reprises collégiales.

Se retrouver sur scène, entre amis, vingt ans après. C'est le fil rouge de ce concert qui offre au public la possibilité de revivre sa jeunesse sans la couleur sépia de la nostalgie et avec toujours la même énergie.

Comme les artistes, le public a vieilli et si les hystéries collectives d'époque devraient être un lointain souvenir, le public risque de sortir de la salle la voix éraillée après avoir chanté à tue-tête tous les tubes des années 90.

La Normandie a la chance d'accueillir les deux premières dates de cette tournée événement. Pour les irréductibles de l'époque, ce sera même l'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à la maîtresse de cérémonie du soir lors de la première date de la tournée à Rouen.