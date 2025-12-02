Conso. Il vient d'être élu meilleur restaurant de France en 2025, et il est en Normandie ! Voici l'adresse dont tout le monde parle

Le verdict est tombé à Marseille, lors de la 6e édition des TheFork Awards : le restaurant eurios La Table d'Alva s'impose comme grand gagnant national, devenant le restaurant préféré des Français pour 2025. Une distinction unique, puisque ce prix repose exclusivement sur les votes du public, après une présélection élaborée par près d'une centaine de chefs reconnus.

Au total, plus de 80 restaurants avaient été parrainés cette année, réunissant des signatures comme Hélène Darroze, Nina Métayer, Guy Savoy ou encore Mory Sacko. Et au fil des semaines, des dizaines de milliers de votes ont départagé les tables émergentes ouvertes depuis moins de deux ans.

Un duo normand formé dans les plus grandes maisons

Derrière cette réussite : Alice Picard et Valentin Harou, deux trentenaires dont les parcours impressionnent autant que leur complicité.

Alice Picard, la pâtisserie comme signature

Formée chez Dupont avec un Thé puis au prestigieux Jules Verne, Alice Picard enchaîne les expériences d'excellence : Courchevel avec Sébastien Vauxion (2 étoiles), La Réserve de Ramatuelle ou encore des postes de sous-cheffe pâtissière en palace. Aujourd'hui, elle signe des desserts identitaires, comme sa création autour du coing, de l'Earl Grey et de la bergamote, devenue incontournable.

Valentin Harou, la technique des grandes brigades

Passé par Le Meurice (Alain Ducasse), le Peninsula ou encore le K2 Altitude, Valentin a façonné sa cuisine dans les plus grandes brigades avant de revenir " à la maison ". Sa cuisine met brillamment en avant les produits normands : huître en amuse-bouche, gougère au camembert, trou normand revisité… Une carte locale mais inventive, pensée pour être lisible et sincère.

Une adresse normande transformée en table incontournable

Installé dans l'ancienne Cascade Insolite, au bord de l'Eure, le restaurant a été entièrement repensé pour refléter une identité commune : naturelle, apaisée, profondément ancrée dans le territoire. Le nom "Alva" est une contraction des prénoms Alice et Valentin.

Le concept s'organise autour de trois offres :

un bistrot du midi (28€ / 35€) très prisé des entreprises locales,

(28€ / 35€) très prisé des entreprises locales, un menu découverte au déjeuner (49€),

au déjeuner (49€), un menu dégustation le soir et le dimanche (69€ / 89€).

Une proposition lisible, saisonnière, pensée pour raconter une région.

Un prix qui confirme un début d'histoire prometteur

Parrainée par le chef Alan Geaam, La Table d'Alva décroche le Grand Prix du Public et rejoint ainsi la liste des révélations repérées avant leur consécration par les grands guides. Une émotion partagée en direct par Alice et Valentin, qui ont rappelé combien leur aventure repose sur la confiance, le travail commun… et l'amour.

Le couple vise désormais une étoile, sans précipitation, attaché à rester fidèle à son identité et à ses clients. Et une surprise attend déjà les gourmets : un dîner à six mains avec Alan Geaam prévu en 2026.

Pratique. La table d'Alva, 19 Pl. du Général de Gaulle, 27100 Le Vaudreuil.