Mémorial de Caen. Le directeur Kléber Arhoul quitte son poste : vers une fin de crise ?

C'est une affaire qui suscite l'attention. Le Mémorial de Caen connaît une crise interne inédite, entre licenciements, arrêts maladie et harcèlement. Ce jeudi 4 décembre, un conseil d'administration, qui n'était pas exceptionnel comme le précédent, se tenait. Le président de l'établissement Aristide Olivier, aussi maire de Caen, a pris la parole à sa sortie.

Le recrutement lancé

Kléber Arhoul, le directeur général critiqué du Mémorial depuis 3 ans, quittera ses fonctions au plus tard au printemps prochain. "Il sera appelé à de nouvelles missions au service de l'Etat", confirme Aristide Olivier, qui lance dès à présent le processus de recrutement de son remplaçant. "Il aura une mission clairement confiée : celle de recréer et rétablir un climat de confiance, pour regarder vers l'avenir, mais aussi travailler les liens avec l'implantation du futur musée Gandur."

Pour que cette période de transition se passe du mieux possible, le président, qui précise "ne pas agir sous la pression", rencontrera la prochaine semaine les membres du comité de direction et l'ensemble des salariés.

Le départ de Kléber Arhoul, la solution au problème ?

"Je ne sais pas si c'était la bonne solution ou pas, mais c'est celle qui est prise aujourd'hui", répond Aristide Olivier, qui rappelle avoir pris son temps pour bien objectiver la situation jugée "encore plus complexe que l'on ne peut l'imaginer", qui ternit actuellement l'image du Mémorial. Durant ces trois années au contexte "très tendu", le maire souligne que le musée a connu "de bons résultats économiques, et une bonne fréquentation, encore en 2025", mais aussi des réussites "sur le plan culturel ou partenarial".

Un préavis de grève était déposé pour ce vendredi 5 décembre. Reste à savoir si désormais ce départ convaincra les salariés de ne pas faire grève, un acte qui aurait été inédit dans l'histoire de l'établissement caennais.