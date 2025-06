Caen. "Dans l'œil du collectionneur" : un avant-goût du futur musée Gandur

En mai 2024, le milliardaire suisse Jean-Claude Gandur annonçait choisir la ville de Caen pour y construire son musée. "Il fallait donner aux Caennais un aperçu des collections qui allaient arriver d'ici 2030", introduit Stéphane Grimaldi, commissaire de l'exposition. Alors l'hôtel de Ville présente "Dans l'œil du collectionneur - en route vers le futur musée caennais", à partir du 26 juin jusqu'au 28 septembre. L'exposition présente 80 œuvres choisies avec soin par Jean-Claude Gandur. "Je me suis toujours efforcé de collectionner uniquement des choses qui peuvent plaire à un public qui n'a pas les mêmes connaissances, d'être didactique", explique le milliardaire, rejetant une idée de collection "pour soi, égoïste".

Eclectisme

Si l'exposition devait se résumer en un mot, ce serait l'éclectisme. "Il y a tous les continents, toutes les époques, tous les métiers, etc.", inventorie Stéphane Grimaldi. Avant d'ajouter que ce dialogue permanent entre civilisations, continents ou œuvres d'art "fonctionne admirablement". Enthousiaste, le commissaire assure qu'"on ne peut pas s'ennuyer dans cette exposition". Passer d'un masque précolombien à un tableau africain, en passant par une commode du XVIIe siècle : "Je n'ai jamais vu une exposition aussi intense… J'ai presque envie de dire aussi rock'n'roll !"

"Il y a tous les continents, toutes les époques, tous les métiers, etc."

"Je n'ai jamais imaginé qu'un jour une ville m'accueillerait de cette manière"

"C'est une fierté, mais c'est surtout une satisfaction d'avoir eu la patience et l'envie de réunir tout ça, car c'est quand même un effort financier important au cours de ma vie", développe Jean-Claude Gandur. Le septuagénaire martèle par ailleurs sa conviction de l'art comme agent salvateur, et l'éducation comme vecteur d'émancipation. Il conclut, soulignant l'accueil et la gentillesse des Caennais à son égard : "Les gens me reconnaissent, me saluent, c'est très touchant… Je n'ai jamais imaginé qu'un jour une ville m'accueillerait de cette manière", conclut le collectionneur.

Pratique. Tarifs : 6€, 3€ pour les 18-26 ans, gratuit pour les Caennais et les mineurs.