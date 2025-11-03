Caen. L'accès au Mémorial gratuit à l'occasion du 11 novembre

Si le 11 novembre célèbre l'armistice et la fin de la Première Guerre mondiale, l'histoire du deuxième conflit majeur du XXe siècle se découvre gratuitement. Les habitants des 48 communes de Caen la Mer pourront profiter de leur jour férié pour visiter le Mémorial. La communauté urbaine offre l'entrée sur présentation d'un justificatif de domicile.

Puisque tous les locaux ne connaissent pas le lieu, la communauté urbaine offre l'entrée afin de "faire découvrir ou redécouvrir ce haut lieu d'histoire d'envergure internationale, faciliter l'accès à la culture et comprendre l'Histoire pour mieux appréhender le présent et l'avenir, et entretenir la transmission de la mémoire et des valeurs de paix entre les générations".