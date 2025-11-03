En ce moment Unwritten Natasha BEDINGFIELD
Caen. L'accès au Mémorial gratuit à l'occasion du 11 novembre

Histoire. La visite du Mémorial de Caen est offerte à tous les habitants de la communauté urbaine mardi 11 novembre.

Publié le 03/11/2025 à 17h37 - Par Lilian Fermin
Caen. L'accès au Mémorial gratuit à l'occasion du 11 novembre
L'accès au Mémorial de Caen sera gratuit le 11 novembre pour les habitants de Caen la Mer.

Si le 11 novembre célèbre l'armistice et la fin de la Première Guerre mondiale, l'histoire du deuxième conflit majeur du XXe siècle se découvre gratuitement. Les habitants des 48 communes de Caen la Mer pourront profiter de leur jour férié pour visiter le Mémorial. La communauté urbaine offre l'entrée sur présentation d'un justificatif de domicile.

Puisque tous les locaux ne connaissent pas le lieu, la communauté urbaine offre l'entrée afin de "faire découvrir ou redécouvrir ce haut lieu d'histoire d'envergure internationale, faciliter l'accès à la culture et comprendre l'Histoire pour mieux appréhender le présent et l'avenir, et entretenir la transmission de la mémoire et des valeurs de paix entre les générations".

