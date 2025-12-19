Fait divers. Un stock d'armes conséquent découvert dans le Calvados

Souleuvre-en-Bocage, près du Zoo de Jurques, est mis en lumière pour une affaire peu commune. Un arsenal composé de 200 armes a été retrouvé au sein d'une propriété de la commune de presque 9 000 habitants. Les gendarmes du Calvados et de la Manche les ont saisies mi-décembre.

Une importante collection privée

Selon nos confrères de La Manche Libre, la piste d'une importante collection privée est privilégiée. Un habitant de Saint-Lô a été entendu et les investigations se poursuivent pour éclaircir l'ensemble de l'affaire.