Près de Caen. Grand excès de vitesse : un motard roule à plus de 220km/h sur une route limitée à 80km/h

221km/h. C'est à cette vitesse qu'a été contrôlé un motard de 27 ans, jeudi 21 août vers 19h, par la gendarmerie du Calvados. Il circulait alors sur la RD147A, à Verson, sur une portion limitée à 80 km/h, soit presque trois fois moins que la vitesse à laquelle il roulait.

Permis retiré, moto en fourrière

Le pilote s'est vu retirer son permis de conduire immédiatement. Sa moto Yamaha a été mise en fourrière pour un délai initial de sept jours. Selon la gendarmerie, "le motard pourrait également être convoqué prochainement devant le tribunal où il pourrait notamment voir son engin lui être confisqué".

Plusieurs excès lors du week-end prolongé

Avant cet impressionnant excès de vitesse, plusieurs autres ont été relevés, notamment au cours du week-end prolongé du 15 août, en plus d'autres infractions routières. Un conducteur a notamment été contrôlé à Lisieux, samedi 16 août, vers 15h, circulant à plus de 40km/h au-dessus de la limitation imposée en agglomération. Son véhicule n'était pas assuré et la carte grise n'avait pas fait l'objet d'une mutation. Le permis de conduire du conducteur a été annulé judiciairement et son véhicule mis en fourrière.

Le lendemain, dimanche 17 août, en pleine heure de pointe en fin d'après-midi, un jeune conducteur a été contrôlé à 169km/h sur l'autoroute A84, au lieu des 110km/h auxquels il est limité. Convoqué prochainement devant le tribunal de police de Caen, il a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire et son véhicule a été placé en fourrière.