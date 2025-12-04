[Photos]. Un nouveau terrain pour le Rouen Sapins Football Club

En ce moment Mieux que moi SLIMANE
Sport. Mercredi 3 décembre, le nouveau terrain de football Salomon, situé dans les Hauts-de-Rouen, a été inauguré. Ce nouvel équipement permettra au Rouen Sapins Football Club de développer ses projets comme la section féminine.

Publié le 04/12/2025 à 10h02 - Par Justine Carrère
Le Rouen Sapins Football Club dispose désormais d'un nouveau terrain de football en synthétique dans les Hauts-de-Rouen.

Un nouveau terrain de football, nommé Salomon, a été inauguré mercredi 3 décembre dans les Hauts-de-Rouen. Il se situe sur le site de l'ancienne piscine Salomon, récemment démolie. Une structure attendue par le Rouen Sapins Football Club qui compte 532 licenciés.

"C'est plus qu'un terrain"

"C'est plus qu'un terrain, c'est un endroit où les enfants vont pouvoir s'épanouir et pratiquer ce qu'ils aiment le plus, le football", assure Mohamed Fehim, président du Rouen Sapins Football Club. Selon lui, il était très attendu "notamment parce que nous avons un rôle socio-éducatif et qu'on était en manque de place". Les 532 licenciés ne disposaient que d'un seul terrain d'entraînement "donc ce n'était plus possible", poursuit le président du club. "Avec ce nouveau terrain, on sera plus à l'aise. On essaiera d'agrandir la section féminine et d'avoir plus de licenciés", dévoile-t-il.

Mercredi 3 décembre, certains joueurs ont même pu s'entraîner sur le nouveau terrain. "C'est mieux parce que sur l'ancien, quand on tombait, on avait plein de terre. Là c'est bien parce qu'il est en synthétique", assure Mehdine Meddah, 12 ans, qui évolue au sein du Rouen Sapins Football Club. "C'est mieux aussi parce que quand les gardiens plongent, ils ne sont plus salis", ajoute ce dernier.

Une première étape pour la ville de Rouen

"On sait que sur la ville de Rouen, c'est compliqué les terrains de football, c'est un premier pas pour augmenter l'offre qu'on peut proposer à nos clubs", confie Sarah Vauzelle, adjointe au sport à la ville de Rouen. En effet, certains clubs, comme l'ASPTT Rouen, dénoncent le manque d'infrastructures sportives, et en particulier l'insuffisance de terrains de football dans la ville. Selon l'adjointe, cette situation est due au fait qu'à Rouen, "on n'a pas beaucoup de foncier donc trouver de la place pour faire des terrains de football c'est compliqué". Et si les Hauts-de-Rouen ont été choisis pour accueillir un nouveau terrain de football, c'est "parce que le Rouen Sapins Football Club est en plein développement depuis plusieurs années et ne pouvait pas accueillir ses licenciés dans de bonnes conditions".

Sur les trois années à venir, le club espère atteindre les 600 licenciés.

