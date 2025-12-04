En ce moment Mieux que moi SLIMANE
Rouen. Victoire Dupuis vise la couronne de Miss France 2026 : "J'y ai toujours pensé"

Loisir. La Rouennaise Victoire Dupuis, élue Miss Normandie 2025, est candidate pour l'élection Miss France 2026.

Publié le 04/12/2025 à 10h00
Victoire Dupuis a été élue Miss Normandie 2025, le 13 juin dernier au Zénith de Caen, succédant à Lucile Lecellier, Miss Normandie 2024 et demi-finaliste pour Miss France 2025.

A seulement 20 ans, Victoire Dupuis a enchaîné les succès en remportant le titre de Miss Seine-Maritime 2025 puis celui de Miss Normandie 2025. Des titres qui lui permettent de participer à l'élection Miss France 2026, qui aura lieu au Zénith d'Amiens samedi 6 décembre, à partir de 21h10. Originaire de Rouen, où elle a grandi et a été scolarisée à l'institut Jean Paul II, Victoire Dupuis porte en elle un rêve depuis toute petite, celui de remporter la couronne de Miss France. "J'y ai toujours pensé et aujourd'hui j'ai la maturité et les épaules pour me dépasser", affirme-t-elle avec assurance.

La Rouennaise aspire à la couronne

Forgée par sa formation en communication marketing et publicité à l'ISCOM de Rouen et par son statut de présentatrice pour un média local, son atout majeur, selon elle, est son éloquence. Une compétence cruciale dans ce type de concours d'après elle : "Une Miss France participe à beaucoup d'événements où elle doit prendre la parole, défendre des choses et représenter les femmes et la France." Une qualité propre à Amandine Petit, ancienne Miss Normandie 2020 et Miss France 2021, dont elle s'inspire. "J'aimerais effectuer le même chemin qu'elle, enfin je l'espère", explique-t-elle. Un modèle qui la pousse à atteindre son objectif tout en restant elle-même, dynamique avec le sourire et "qui se donne toujours à fond", confie-t-elle. Si elle atteint le Top 12, elle compte faire de son aisance orale un atout majeur lors de son discours. Un moment qu'elle attend avec une pointe d'appréhension. "J'ai une idée bien précise de ce que je veux dire mais le bruit de la foule peut parfois être surprenant", ajoute la Rouennaise. Elle vise déjà le Top 5 et la couronne et espère "que chaque Normand puisse se représenter en moi et soit fier que je les représente", conclut-elle.

Les Miss Normandie

L'élection Miss France aura lieu samedi 6 décembre au Zénith d'Amiens.

Le palmarès de la Normandie

Cette année marque la 96e édition du concours Miss France. Au fil des ans, les Miss Normandie se sont affirmées dans ce concours de beauté, parvenant à décrocher le titre à sept reprises. Les gagnantes qui ont pu porter l'écharpe sont Monique Negler en 1957, Jeanne Beck en 1966, Isabelle Benard en 1980, Martine Robine en 1983, Cindy Fabre en 2004 et Malika Ménard en 2010.

Dernière lauréate : Amandine Petit

Amandine Petit est élue Miss France 2021 au Puy du Fou en Vendée. Elle succède à Clémence Botino, Miss France 2020, ce qui fait d'elle la septième représentante de la région Normandie à remporter ce titre. Durant l'élection Miss France 2021 ses connaissances lui ont permis d'arriver quatrième au test de culture générale.

Les ambassadrices rouennaises

Deux Rouennaises élues Miss Normandie se sont démarquées lors de l'élection Miss France : Wissem Morel, élue 5e dauphine en 2024, et Youssra Askry, 4e dauphine en 2022.

