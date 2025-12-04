Rouen. Victoire Dupuis vise la couronne de Miss France 2026 : "J'y ai toujours pensé"

A seulement 20 ans, Victoire Dupuis a enchaîné les succès en remportant le titre de Miss Seine-Maritime 2025 puis celui de Miss Normandie 2025. Des titres qui lui permettent de participer à l'élection Miss France 2026, qui aura lieu au Zénith d'Amiens samedi 6 décembre, à partir de 21h10. Originaire de Rouen, où elle a grandi et a été scolarisée à l'institut Jean Paul II, Victoire Dupuis porte en elle un rêve depuis toute petite, celui de remporter la couronne de Miss France. "J'y ai toujours pensé et aujourd'hui j'ai la maturité et les épaules pour me dépasser", affirme-t-elle avec assurance.

La Rouennaise aspire à la couronne

Forgée par sa formation en communication marketing et publicité à l'ISCOM de Rouen et par son statut de présentatrice pour un média local, son atout majeur, selon elle, est son éloquence. Une compétence cruciale dans ce type de concours d'après elle : "Une Miss France participe à beaucoup d'événements où elle doit prendre la parole, défendre des choses et représenter les femmes et la France." Une qualité propre à Amandine Petit, ancienne Miss Normandie 2020 et Miss France 2021, dont elle s'inspire. "J'aimerais effectuer le même chemin qu'elle, enfin je l'espère", explique-t-elle. Un modèle qui la pousse à atteindre son objectif tout en restant elle-même, dynamique avec le sourire et "qui se donne toujours à fond", confie-t-elle. Si elle atteint le Top 12, elle compte faire de son aisance orale un atout majeur lors de son discours. Un moment qu'elle attend avec une pointe d'appréhension. "J'ai une idée bien précise de ce que je veux dire mais le bruit de la foule peut parfois être surprenant", ajoute la Rouennaise. Elle vise déjà le Top 5 et la couronne et espère "que chaque Normand puisse se représenter en moi et soit fier que je les représente", conclut-elle.