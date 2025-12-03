Seine-Maritime. "On va faire face à de nouveaux risques", explique le nouveau directeur des pompiers

Eric Jouanne, colonel hors-classe de 55 ans, est depuis lundi 1er décembre le directeur du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Seine-Maritime. Interview.

Cette affectation en Seine-Maritime était-elle un choix ?

"Absolument. Le poste était ouvert. Je suis ravi et fier de pouvoir rejoindre ce beau département et ce Sdis important. J'ai rencontré toutes les autorités qui m'ont réservé un accueil vraiment à la hauteur."

Votre expérience est variée, aux quatre coins de la France. Quelle est la particularité de la Seine-Maritime ?

"Il y a des enjeux très particuliers, on connaît forcément le risque industriel qui est très important ici. Evidemment, l'histoire du département et les gros incendies, je pense notamment à Lubrizol, a généré des retours d'expérience qui ont permis de faire avancer les matériels et l'organisation pour faire face à ce risque. Mais il ne faut pas oublier les autres risques émergents. Avec le changement climatique, on va faire face à de nouveaux risques sur le territoire, y compris les feux de forêt."

Les Sdis ne cessent de se moderniser. Comment vont-ils intégrer l'intelligence artificielle ?

"L'IA va venir nous aider. Par exemple, dans le cadre d'un appel au 18, un disque annonce que l'appel est pris en compte. En ce moment, l'IA est testée pour pouvoir écouter, pendant ce message, quelle est l'ambiance générale, de quelle manière les gens s'expriment... Cela permettrait de renseigner l'opérateur pour savoir s'il s'agit d'un feu important ou d'un danger imminent. Ça peut permettre de gagner de précieuses secondes. Ça pourrait être en service dans quelques semaines ou quelques mois."