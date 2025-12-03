En ce moment Take me out Franz Ferdinand
Municipales 2026. Le maire sortant de Fécamp, David Roussel, candidat à sa succession

Politique. Le maire sortant de Fécamp, David Roussel, a annoncé mercredi 3 décembre sa candidature à sa propre succession. Il conduira une liste divers droite en partie renouvelée, à l'occasion des élections municipales des dimanches 15 et 22 mars 2026.

Publié le 03/12/2025 à 18h13 - Par Célia Caradec
David Roussel, le maire sortant de Fécamp, est candidat à sa propre succession. - Célia Caradec

En préambule, il assure qu'il "travaillera pour les Fécampois jusqu'au dernier jour" de son mandat. Mais David Roussel devra mener de front ses dossiers de maire et la campagne des élections municipales des dimanches 15 et 22 mars 2026. Le maire sortant, âgé de 49 ans, a en effet annoncé, mercredi 3 décembre, sa candidature à sa propre succession.

Une liste renouvelée d'un tiers

Il conduira une liste en partie renouvelée, de tendance divers droite, "mais sans étiquette politique attitrée" assure celui qui milite depuis sa majorité au sein de la droite républicaine. "La liste sera dévoilée en janvier et comprendra des Fécampoises et Fécampois qui s'engagent pour leur ville. Certains encartés, d'autres non. Ce sera une liste représentative, à travers les différentes professions, les âges, les quartiers" poursuit David Roussel, qui ne dit pas encore si la députée Marie-Agnès Poussier Winsback figurera parmi les 33 noms.

Une liste en partie renouvelée

C'est à cette dernière qu'il avait succédé en 2022 dans le fauteuil de maire, après avoir été son adjoint aux finances, depuis 2014, lui qui est comptable de profession. Ce n'est cependant pas la première fois que David Roussel est candidat en son nom au scrutin municipal : il avait porté les couleurs de la droite en 2008, face au socialiste Patrick Jeanne, finalement élu.

"Un travail d'équipe"

Côté projets pour la prochaine mandature, le maire met en avant la requalification de l'espace de la Mâture, "avec une coulée verte et un prolongement de la voie verte jusqu'à la gare", la poursuite de la rénovation d'équipements sportifs ou encore l'installation d'associations culturelles, de l'école d'arts plastiques et du conservatoire au sein de l'espace Saint-Exupéry, où "la bibliothèque municipale deviendra, demain, une médiathèque" et où est déjà implanté le théâtre Le Passage.

Quels projets pour 2026 ?

Alors que plusieurs opposants ont ciblé Fécamp comme le théâtre d'une possible alternance, en 2026, le maire sortant affirme avoir confiance "dans le discernement des Fécampois qui feront la différence entre les enjeux nationaux et locaux" et entend mener campagne hors de "la politique politicienne et des petites phrases". Et d'ajouter : "Etre maire, c'est avant tout un travail d'équipe. Le rôle des élus sortants est d'expliquer les enjeux, les difficultés, les réussites, c'est un exercice que j'apprécie."

