Fécamp. A vos marques, prêts… La piste d'athlétisme s'offre une nouvelle jeunesse

La Ville de Fécamp investit 53 000 euros pour donner une seconde jeunesse à sa piste d'athlétisme. Une régénération - c'est le terme exact - plus que nécessaire, reconnaît Serge Lambert, adjoint au maire en charge des sports : "La piste a plus de cinquante ans et la dernière régénération a été faite entre 1994 et 1995, il y a trente ans. Par endroits, le tartan a disparu. Tout cela va être resurfacé et les lignes seront matérialisées".

Le tartan usé

La piste craquelle sous les racines des arbres par endroits, sans parler des trous ou de la mousse qui s'invite… "Au fond, c'est tout vert et ça glisse beaucoup, confirme Philippe Leclerc, vice-président du Littoral Fécamp Athlétisme (LFA), cela va nous permettre d'éviter les problèmes d'entorses à la cheville, de genoux, etc." Surtout, le club, qui compte 200 licenciés, espère pouvoir de nouveau pouvoir organiser des compétitions. L'état de la piste ne le permettait plus depuis plusieurs années, à partir du niveau benjamin. "Avoir une belle piste, cela permet aussi d'attirer davantage de jeunes" espère Philippe Leclerc.

Reportage - La piste d'athlé de Fécamp bientôt rénovée Impossible de lire le son.

La piste d'athlétisme du stade Le Dantec, utilisée par les clubs, les scolaires et ouverte à tous, reste en partie accessible pendant les travaux, qui dureront une quinzaine de jours.

La piste est utilisée par les clubs sportifs, les scolaires mais aussi les particuliers.

Cette rénovation est une première étape avant la requalification complète de l'ensemble du complexe sportif Le Dantec, qui devrait être achevée à horizon dix ans.