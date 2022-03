Fécamp. Fécamp : les deux clubs d'athlétisme fusionnent

La fusion est effective depuis le 1er janvier 2018, les Corsaires fécampois et l'US Grand Fécamp athlétisme (deux clubs d'athlétisme) ne font plus qu'un : le Littoral fécampois athlétisme (LFA). Un club fort de 210 licenciés, 10 officiels (entraîneurs et dirigeants) ainsi qu'un label piste.

Le club, Les Corsais fécampois était nés en 1994. Il comptait 115 membres. Il était spécialisé dans le hors stade même si les disciplines piste étaient pratiquées depuis quatre à cinq ans.

L'US Grand Fécamp athlétisme est un club qui avait vu le jour en 1999. Il comptait plus de 90 membres, pratiquant essentiellement de la piste.

Les deux clubs occupaient le même stade (Le Dantec). C'est en toute logique que la fusion s'est imposée. Elle va permettre de briller encore plus dans les compétitions. Écoutez Sophie Le Menah, la présidente du LFA :

Littoral fécampois athlétisme Impossible de lire le son.

Les rendez-vous du Littoral fécampois athlétisme

• Cross départemental à Colleville (début janvier).

• LFA Run, première édition le dimanche 4 mars 2018. Une course de 12,5 kilomètres entre Epreville et Bretteville-du-Grand-Caux.

• Meeting de fin de saison (en juin) sur deux jours au stade Le Dantec.

• Durant l'année : trois compétitions pour les jeunes avec d'autres clubs du district du Havre (de 6 à 11 ans), au stade Le Dantec.

• Durant l'année : deux compétitions pour les 12 ans qu'à adultes avec d'autres clubs du district du Havre, au stade Le Dantec.



Littoral fécampois athlétisme – entraînements quotidiens au stade Le Dantec à Fécamp (chemin Côte Saint Jacques).

A LIRE AUSSI.

Seine-Maritime : resserrer les liens entre Fécamp et Saint-Pierre-et-Miquelon

Top 14: le Racing 92 et le Stade Français annoncent une fusion surprise

Euro-2020: Paris retrouve les +Europe+ en plein air après 82 ans d'absence