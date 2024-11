Argentan. Infatigable, il incarne le club d'athlétisme depuis 50 ans

Il joue les prolongations. A 65 ans, Jean-Luc Edeline est le poumon du club d'athlétisme de la Bayard Argentan. Coureur de demi-fond, il a pris sa première licence au club il y a exactement 50 ans, couplée cinq ans plus tard à celle de dirigeant. "Ce sont 45 années bourrées d'anecdotes", lance le jeune retraité.

Jean-Luc Edeline s'occupe du club depuis l'automne 1979. Ils étaient 12 athlètes à l'époque, ils sont désormais autour de 140 licenciés chaque année. Son objectif d'alors est de structurer une vie de club, ce qui passe d'abord par la mise en place d'entraînements ouverts à tous les âges auxquels "vient qui peut quand il peut". "On est très vite arrivé à de l'entraînement quotidien", constate le bénévole, jusqu'à, pendant un certain temps, pratiquer "une forme dite de sport de haut niveau". Ce qui l'a amené à emmener des athlètes jusqu'aux championnats nationaux, internationaux et même jusqu'aux Jeux olympiques. "Pendant un temps, le numéro 1 du sprint court français était argentanais, à un centième du record de France du 50m en salle", s'exclame-t-il.

Un investissement à 110%

Pour arriver à ce niveau, Jean-Luc Edeline n'a pas ménagé ses efforts. "110% de ma vie a été consacrée au club, dit-il. Je me levais le matin pour résoudre de l'administratif, j'allais au travail et je me dépêchais de partir pour venir au stade, pour l'entraînement à 18h jusqu'à 20h30, et ensuite reprendre de l'administratif", se souvient l'ancien conseiller bancaire.

"La pointe de regret,

c'est une forme de vol de

mon temps familial"

Un rythme effréné pour faire rayonner le club, mais un investissement à quel prix ? "Je n'avais pas de place pour autre chose, ni entourage, ni la découverte d'autres sports, activités ou cultures", avoue le père de famille. "En termes d'état d'esprit, je le referais. Ce sont des moments de partage énormes qui laissent des traces, lance-t-il. Après, la pointe de regret, c'est une forme de vol de mon temps familial. Beaucoup de gens autour de moi ne m'ont pas vu. Je constate maintenant que j'ai des gens qui sont partis, de la famille, mes parents et autres, qui disaient : 'Nous, on fait ça' ; sauf que moi j'étais ailleurs en compétition."

Une sortie en douceur

Il a réduit la cadence ces huit dernières années, en se rendant par exemple moins aux compétitions. "Je suis encore à 100 voire 120% dans la semaine, mais le week-end non. J'essaie d'avoir une vie personnelle", et notamment familiale. Jean-Luc Edeline souhaiterait se retirer doucement de la vie de dirigeant tout en s'assurant de la bonne continuité du club. Ce qui n'est pas si simple. L'état d'esprit a changé selon lui, comparant l'association à une administration. "Les parents vous laissent leur enfant, demandent à quelle heure venir le chercher, et râlent parce que l'entraînement s'est terminé cinq minutes en retard", grogne le bénévole.

Il ne cherche pas son successeur puisqu'il sait qu'il n'existe pas, mais essaie de faire en sorte que la vie du club continue sans lui. "En m'éclipsant complètement, peut-être que des gens vont prendre le relais naturellement. L'insistance à vouloir transmettre n'est peut-être pas le bon chemin", conclut-il. En attendant, il profite de sa retraite pour rattraper le temps perdu avec ses enfants et ses proches.