Fécamp. Avec La Trotteuse, on (re)découvre le patrimoine en courant

Chausser ses baskets pour se cultiver : c'est ce que propose Elodie Manoury, alias La Trotteuse, à Fécamp, avec ses visites guidées en courant ou en marche active. "On appelle cela le 'site running', c'est un concept né à Rome, en Italie, et qui se développe dans les grandes villes, comme Rouen, détaille la sportive, cela permet de découvrir la ville sous un autre angle."

Lever les yeux

La Trotteuse propose des visites thématiques d'environ deux heures en marche active et d'1h30 en course à pied, ponctuées de dix à quinze arrêts pour développer des informations sur le patrimoine de Fécamp. "Dans la vie quotidienne, nos trajets sont tout faits, on ne se rend pas compte qu'on traverse quelques siècles d'histoire", souligne Elodie Manoury, qui est par ailleurs agent du patrimoine à la ville de Fécamp. "Quand j'ai commencé à courir, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à lever les yeux. Derrière une plaque de rue, il y a souvent une histoire."

Pour suivre le rythme, sur ces boucles de 5 à 7km, inutile d'être un grand sportif. "C'est sportif, oui, mais on n'est pas sur une préparation de marathon ! sourit la guide, ce sont des footings à une allure d'environ 8 à 9 km/h, et les arrêts permettent de reprendre son souffle, de boire, etc."

Prochaine visite : Fécamp au féminin

Parmi les thèmes que développe La Trotteuse, on retrouve les héros de Fécamp, le port, la gastronomie. En ce mois de mars où les femmes sont à l'honneur, un circuit baptisé "Fécamp au féminin" est proposé. "On parlera des 2% de noms de femmes que l'on retrouve sur nos plaques de rue, comme la scientifique Anita Conti, la résistante Suzanne Clément… Mais aussi des anonymes : les femmes aux poissons, les élégantes sur les plages, etc." Des parcours autour des écoles et des artistes sont en préparation pour les mois à venir.

"Fécamp au féminin", visite en marche active dimanche 10 mars à 9h30 ou en courant dimanche 17 mars à 9h30. 7€ par personne. Réservation et infos via latrotteuseguide@gmail.com ou sur Facebook.