Fécamp. Ateliers parentalité : à trois ans, ils ont déjà visité le musée des Pêcheries !

C'est une période clé dans la vie d'un enfant : les 1 000 premiers jours, autrement dit la période de 0 à 3 ans. A travers son pôle parentalité, l'agglomération Fécamp Caux Littoral propose régulièrement des ateliers pour donner des clés aux papas et mamans de ces tout-petits : sommeil, propreté, premiers repas… Mais aussi l'éveil culturel, avec notamment des visites au musée des Pêcheries.

Une visite sur mesure

"On peut se dire que tout est fragile, qu'il ne faut pas faire de bruit, etc. Mais, au musée comme partout ailleurs, il y a des règles ! Si on les apprend dès la petite enfance, cela permettra aux familles d'être plus à l'aise et d'y revenir", assure Nadia Ledun, responsable du pôle parentalité. Son équipe a conçu une visite sur mesure d'une trentaine de minutes, dédiée à des petits groupes. "Pas question de faire un marathon de trois heures au musée", sourit la professionnelle.

Les ateliers sont l'occasion de partager un moment en famille.

Nous suivons donc Mousse, un petit mannequin à qui il faudra donner un accessoire de pêche à chacune des cinq étapes, ponctuées d'un jeu coanimé par les parents. "Cela permet aussi de partager un moment en famille", note Nadia Ledun. "C'est une visite autour des cinq sens, on touche les galets et les différentes textures (ciré, coton…), on entend la corne de brume, etc." L'occasion d'appréhender les lieux, mais aussi d'apprendre. "Je suis persuadée qu'il enregistre des mots de vocabulaire comme la pêche, les filets…", souligne la maman d'un garçon de 15 mois.

Les enfants des crèches et gardés par les assistantes maternelles viennent aussi régulièrement au musée des Pêcheries.

Pratique. Le programme des ateliers parentalité de Fécamp Caux Littoral est accessible en ligne. Ateliers sur différents thèmes toutes les semaines, gratuits sur inscription. Prochaine visite au musée des Pêcheries le 7 mai.