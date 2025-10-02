En ce moment Undressed SOMBR
Politique. Deux députés normands élus vice-présidents de l'Assemblée nationale

Politique. Marie-Agnès Poussier-Winsback, de Fécamp, et Christophe Blanchet, de la côte Fleurie, tous les deux députés du "socle commun", intègrent le bureau de l'Assemblée nationale, dont ils ont été élus vice-présidents, mercredi 1er octobre.

Publié le 02/10/2025 à 08h36 - Par Célia Caradec
Politique. Deux députés normands élus vice-présidents de l'Assemblée nationale
Marie-Agnès Poussier-Winsback et Christophe Blanchet, tous les deux membres d'Horizons, intègrent le bureau de l'Assemblée nationale. - Célia Caradec

Rentrée agitée, à l'Assemblée nationale. Alors que la France n'a toujours pas de gouvernement, le parlement a rouvert, mercredi 1er octobre, après onze semaines de pause.

Le retour du RN

Cette première journée, comme jeudi, est consacrée à l'élection des 21 membres du bureau de l'Assemblée, qui entourent la présidente, Yaël Braun-Pivet (Renaissance). Elle a été marquée par le retour du Rassemblement national dans les instances. Sébastien Chenu et Hélène Laporte ont été élus vice-présidents, tout comme les Insoumises Clémence Guetté et Nadège Abomangoli.

Deux députés normands font aussi leur entrée au bureau comme vice-présidents : la Fécampoise Marie-Agnès Poussier-Winsback, élue de la 9e circonscription de Seine-Maritime, et le Mervillais Christophe Blanchet, député de la 4e circonscription du Calvados. Ces deux élus de Normandie sont membres du "socle commun", la coalition qui unit la droite et le camp présidentiel.

Qui sont-ils ?

Marie-Agnès Poussier-Winsback, élue en 2022 à l'Assemblée, ancienne maire de Fécamp, est membre du parti Horizons, présidé par le maire du Havre, Edouard Philippe. Elle a été ministre déléguée à l'Economie sociale et solidaire dans le gouvernement de Michel Barnier, de septembre à décembre 2024.

Christophe Blanchet, qui siège depuis 2017, appartient au groupe MoDem. Le Calvadosien avait déjà été candidat à la vice-présidence en octobre 2024, afin de remplacer Annie Genevard, nommée ministre de l'Agriculture. Il s'était finalement désisté à l'issue du second tour de scrutin. Il est par ailleurs candidat aux prochaines élections municipales à Merville-Franceville, en binôme avec Déborah Pawlik.

En tant que vice-présidents de l'Assemblée nationale, les députés peuvent être amenés à suppléer la présidente au "perchoir" dans l'hémicycle, comme ce fut par exemple le cas pour la socialiste caennaise Laurence Dumont, sous le mandat de François Hollande.

