Politique. Hervé Morin, président de la Région Normandie, plaide pour la démission d'Emmanuel Macron

Hervé Morin appelle de ses vœux la démission d'Emmanuel Macron, seule solution selon lui face à la multiplication des crises et la grande instabilité politique. Jeudi 12 décembre, alors que le nouveau Premier ministre est toujours attendu, le président de la Région a dénoncé "la démagogie d'une partie de la classe politique et ses positions intenables". Il avait par ailleurs déjà exprimé son refus de faire partie du précédent gouvernement Barnier. "Certains ne pensent qu'à l'élection présidentielle tandis que d'autres, les députés, sont dans l'inquiétude quotidienne du moment de la dissolution et donc du retour devant les urnes."

Rebattre les cartes

Pour lui, "il faut rebattre complètement les cartes" et la seule solution serait donc de "faire appel aux Français en élisant un nouveau président de la République et un nouveau gouvernement".

Autre annonce d'Hervé Morin, restrictions budgétaires obligent : une baisse des investissements pour la région, passant d'un milliard à sept cents millions l'année prochaine.