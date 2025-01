Normandie. Des centaines d'emplois à la clé : la Région veut accueillir des data centers dédiés à l'IA

La Normandie veut surfer sur la vague de l'intelligence artificielle (IA). Hervé Morin, président de la Région, a confié mardi 7 janvier vouloir accueillir dans la région des data centers - des centres permettant aux entreprises de traiter et de stocker une quantité faramineuse de données - dédiés à l'IA. Ces centres permettront d'entraîner les modules d'intelligence artificielle. Un défi immense alors que l'utilisation de l'IA connaît une croissance exponentielle dans tous les domaines.

Une annonce qui tombe au lendemain de celle faite par Microsoft. Le géant américain de la tech a fait savoir, lundi 6 janvier, qu'il comptait investir 80 milliards d'euros - dont 40 hors Etats-Unis - dans le développement de tels centres de données taillés pour l'IA.

Les atouts de la Normandie

La France, "lieu privilégié d'accueil de tels équipements", selon Hervé Morin, abrite déjà de tels data centers, en région parisienne et à Marseille. La Région s'était positionnée pour en accueillir un, mais le Grand Est lui a été préféré. Pourtant, l'élu centriste reste confiant et s'appuie sur deux grands atouts de la région pour inciter les investisseurs à la choisir : "Nous pouvons profiter de notre positionnement géographique, nous avons de l'espace, car il faut entre 30 et 50 hectares pour accueillir ces infrastructures. Et puis nous avons beaucoup d'électricité, avec notamment la mise en service récente de l'EPR de Flamanville. La Normandie peut fournir de la puissance."

Avec les centrales nucléaires de Flamanville, Penly, Paluel ou encore les éoliennes offshore, la région ne manque en effet pas de sources d'énergie. Un atout de taille quand on connaît la consommation énergétique de tels centres. Une illustration : une requête sur ChatGPT demande 10 fois plus d'énergie qu'une recherche sur Google.

Des centaines d'emploi à la clé

Fort de ce constat, Hervé Morin veut proposer des sites "trois ou quatre sites clés en main" à des investisseurs. "Nous irons à la rencontre de tous les acteurs investis sur ce sujet", confirme l'élu. Ce dernier souhaite même aller plus loin, en constituant des sortes de campus autour de ces data centers, avec "des centres de recherche, des laboratoires, des écoles d'ingénieurs…"

Alors qu'un investissement dans un data center représente entre 5 et 10 milliards d'euros, les retombées en termes d'emploi s'annoncent importantes : "Un data center, cela représente des centaines d'emploi. Et pour leur construction, des milliers."

Quels départements concernés ?

Si la Région semble déjà avoir avancé concernant la sélection des sites pouvant accueillir ces data centers, elle ne les a pas rendus publics.