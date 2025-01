Exposition. Quand l'intelligence artificielle joue les photographes

Depuis le 13 décembre, la nouvelle exposition "Histoires parallèles - photographie et intelligence artificielle" est installée dans la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen. Elle questionne les enjeux de l'intelligence artificielle dans le milieu culturel.

C'est le duo d'artistes Lucie de Barbuat et Simon Brodbeck qui est à la manœuvre, configurant et interrogeant l'intelligence artificielle. Tears de Man Ray ou The painter of the Eiffel Tower de Marc Riboud : les artistes lui ont demandé de recréer des photographies cultes à partir d'un certain nombre d'informations, uniquement textuelles. Une vingtaine d'études différentes ont été sélectionnées pour cette exposition, composées chacune de l'œuvre originale ou d'une reproduction, et d'une vidéo de l'évolution du travail de la machine.

Le public est attendu pour percer les mystères de l'intelligence artificielle à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. L'exposition est visitable jusqu'au 2 mars sur les horaires d'ouverture de la bibliothèque.