Normandie. Découvrez le vote de votre député sur le projet de loi immigration

Le texte a finalement été adopté par le Parlement. Après un passage assuré au Sénat, le projet de loi immigration a été adopté par l'Assemblée nationale, mardi 19 décembre dans la soirée, avec 349 voix pour et 186 contre sur 573 votants. Les Républicains (LR) et le Rassemblement national (RN) ont ajouté leurs voix à celle de la majorité qui s'est divisée sur la question. 59 voix lui ont manqué sur 251 députés, entre les votes contre et les abstentions, sur la version du texte durcie lors de la Commission mixte paritaire.

Découvrez le vote de vos députés en Normandie. Dans l'ensemble, les logiques de partis ont été respectées à l'exception de deux dissidences : celles d'Annie Vidal, députée Renaissance de Seine-Maritime, et de Stéphane Travert, député Renaissance de la Manche, qui ont voté contre le texte.

Seine-Maritime

Xavier Batut (Horizons et apparentés) : pour

Damien Adam (Renaissance) : pour

Agnès Carel (Horizons et apparenté) : pour

Marie-Agnès Poussier-Winsback (Horizons et apparentés) : pour

Annie Vidal (Renaissance) : contre

Jean-Paul Lecoq (gauche démocrate et républicaine) : contre

Hubert Wulfranc (gauche démocrate et républicaine) : contre

Sébastien Jumel (gauche démocrate et républicaine) : contre

Gérard Leseul (socialistes et apparentés) : contre

Alma Dufour (France insoumise) : contre

Eure

Katiana Levavasseur (Rassemblement national) : pour

Kévin Mauvieux (Rassemblement national) : pour

Timothée Houssin (Rassemblement national) : pour

Christine Loir (Rassemblement national) : pour

Philippe Brun (socialistes et apparentés) : contre

Calvados

Fabrice Le Vigoureux (Renaissance) : pour

Christophe Blanchet (MoDem et indépendants) : pour

Bertrand Bouyx (Renaissance) : pour

Jérémie Patrier-Leitus (Horizons et apparentés) : pour

Freddy Sertin (Renaissance) : pour

Arthur Delaporte (socialistes et apparentés) : contre

Orne

Véronique Louwagie (Les Républicains) : pour

Jérôme Nury (Les Républicains) : pour

Chantal Jourdan (socialistes et apparentés) : contre

Manche

Philippe Gosselin (Les Républicains) : pour

Bertrand Sorre (Renaissance) : pour

Stéphane Travert (Renaissance) : contre

Anna Pic (socialistes et apparentés) : contre