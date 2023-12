Manche. Stéphane Travert votera contre le projet de loi immigration : "Je ne peux mêler ma voix à celle du RN"

Les réactions s'enchaînent mardi 19 décembre, après l'annonce d'un accord trouvé entre députés et sénateurs de la droite et Renaissance en Commission mixte paritaire (CMP) par rapport au projet de la loi immigration qui fait tant parler. Certains parlementaires de la majorité ne sont pas du tout d'accord avec ce nouveau texte.

Stéphane Travert en "désaccord total"

L'ex-socialiste et soutien de la première heure du président de la République Emmanuel Macron votera contre le projet sorti de la CMP, évoquant un "désaccord total" avec le texte initial issu du Sénat. "Je suis en désaccord sur une réforme de l'Aide médicale de l'Etat (AME) en 2024, les APL et malgré le travail de nos collègues, je ne peux mêler ma voix à celle du RN et voter ce texte issu de la CMP", réagit-il. D'autres parlementaires de Renaissance pourraient faire de même comme Gilles Legendre. Plusieurs ministres de l'aile gauche se réunissent ce mardi soir "à la vue du contexte".