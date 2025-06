Calvados. Le député Christophe Blanchet part à vélo à la rencontre des habitants

Départ prévu dimanche 20 juillet pour 12 jours de randonnée à vélo à travers les 117 communes de la quatrième circonscription du Calvados, celle de Christophe Blanchet. Pour la troisième fois en sept ans, le député enfourche son vélo sur son temps de vacances pour aller à la rencontre des habitants. Cette année, le fil conducteur de cette tournée sera : " Ceux et celles qui font l'économie de notre territoire ". Chaque jour, une halte et un débat public de 1h30 à 2h, dans une ambiance "sereine et apaisée", loin du formalisme institutionnel. "C'est un format champêtre, simple, propice aux échanges", précise le député.

Au programme : des discussions sur de grands thèmes nationaux – santé, pouvoir d'achat, environnement, sécurité – en lien avec l'actualité médiatique, mais aussi des sujets très concrets, ancrés dans la vie quotidienne : transports, sécurité routière, conflits de voisinage… "Je souhaite maintenir le lien avec les habitants, rester connecté aux décisions que je serai amené à prendre à l'Assemblée nationale", explique Christophe Blanchet.