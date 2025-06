Avranches. Un manuscrit du Mont Saint-Michel disparu depuis plus de deux siècles rendu à la Ville

Le ministère de la Culture a remis à la ville d'Avranches un manuscrit du XIIe siècle appartenant à la collection des manuscrits du Mont Saint-Michel et disparu depuis le XIXe siècle. Avranches devient à cette période le lieu de dépôt littéraire des différents manuscrits du Mont Saint-Michel. Ce manuscrit revient ainsi dans son lieu de conservation originel, réparti depuis la nationalisation des biens du clergé en district.

Anne Verdure-Mary, chargé des acquisitions au ministère de la culture Impossible de lire le son.

Ce manuscrit, c'est toute une histoire

Au XIIe siècle, les moines du Mont Saint-Michel entament l'écriture d'un manuscrit, notamment dédié à la scolarité. On y parle en latin, de musique et de poésie. Une autre partie a quant à elle pour but de rappeler les règles de vie qui s'impose pour les hommes d'Eglise. Ce manuscrit restera dans la bibliothèque de l'abbaye jusqu'à la Révolution. En 1791, il est intégré à la collection nationale et est déposé à Avranches. Plusieurs recensements sont faits dans la bibliothèque et l'ouvrage y est présent jusqu'en 1795. Durant le recensement de 1801, il a disparu. Depuis, aucune nouvelle du manuscrit jusqu'en 2018, quand un particulier le met aux enchères. C'est au cours d'une bataille juridique que le ministère de la Culture récupère le manuscrit et le remet à la Ville d'Avranches. Dans cette affaire, il était aussi question d'un autre manuscrit ayant connu une histoire similaire, et qui a été remis à la bibliothèque de Louviers, dans l'Eure.