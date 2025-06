Grandes Voiles du Havre. Dans les bassins, les bateaux seront amarrés "au centimètre près !"

Plus de 5 000 navires transitent chaque année par le port du Havre, dont une majorité de cargos, porte-conteneurs et autres rouliers. Mais c'est un tout autre genre de bateaux que la cité océane accueillera cette semaine, avec la quarantaine de participants aux Grandes Voiles du Havre. "Ce sont des bâtiments patrimoniaux, de grande valeur. Nous avons organisé cela au centimètre près dans nos bassins historiques, le bassin de l'Eure, le bassin Paul Vatine et le bassin Vauban", souligne Florian Weyer, directeur général délégué d'Haropa Port, en charge de la direction territoriale du Havre.

Des dragages en amont dans les bassins

Les pilotes, remorqueurs ou encore les lamaneurs, chargés d'amarrer les bateaux, sont particulièrement mobilisés. "Il y a toute une logistique pour l'arrivée et le départ des navires, avec une préparation des mouvements d'écluses bien en amont, poursuit le directeur du port, qui travaille depuis un an sur l'événement. Les plus grandes unités mesurent autour d'une centaine de mètres, avec 6m de tirant d'eau. Il a fallu s'assurer d'avoir la profondeur suffisante, dans le bassin de l'Eure, où l'on a mené des opérations de dragage, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débris", détaille Florian Weyer. Du côté du bassin Paul Vatine, des épaves de véhicules ou de vieilles barrières ont été évacuées, grâce à un repérage mené par les plongeurs du club local Cœlacanthe. "On a également réaménagé l'ensemble des quais pour accueillir le public qui déambule pendant ces quatre jours en sécurité. Les Grandes Voiles, c'est à la fois un clin d'œil aux 500 ans d'histoire du port, de François Ier jusqu'à nos jours, mais aussi une façon de présenter au public les métiers portuaires et la façon dont le port a évolué." Ce départ des Tall Ships Races fait aussi écho à la dimension internationale du Havre, relié à 600 ports à travers le monde.

Le plan des Grandes Voiles du Havre : tout est pensé, au centimètre près ! - Grandes Voiles du Havre