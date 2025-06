Avranchin. Un Australien transforme une 2CV camionnette en café ambulant

Luke Barclay est originaire d'Australie et s'est installé à Vains, près d'Avranches, il y a dix ans. Alors qu'il y retape sa maison, il entend de nombreux marcheurs et vacanciers lui poser une seule et même question à longueur de journée : "Où peut-on boire un café ?" Mais à Vains, café et restaurant ont fermé et plus aucun lieu n'est alors présent pour étancher la soif des passants. Luke Barclay a alors une idée : ouvrir un café ambulant, Le Café de la Baie.

Un intérêt particulier pour le patrimoine et les paysages

Amoureux de Vains et de la Manche, Luke refuse de détériorer ce paysage magnifique : "Comment être en harmonie avec ce type de site ? Avec une 2CV camionnette." En arrivant en France, le patron du Café de la Baie à tout de suite vu l'importance de la 2CV dans le patrimoine français. Première voiture pour les uns, voiture de vacances pour les autres, c'est une icône du savoir-faire français en termes d'automobile. Il choisit donc d'allier le patrimoine paysagé de la Manche avec le symbole qu'est la 2CV.

Luke Barclay raconte l'histoire du café Impossible de lire le son.

Une 2CV et un menu sur mesure

"Je voulais absolument garder la voiture telle qu'elle est sortie de l'usine", confie Luke. C'est pour cela qu'il décide, au lieu de modifier la carrosserie pour proposer une ouverture sur l'extérieur depuis la voiture, de construire un bar coulissant qui sort directement du coffre de la 2CV camionnette. Grâce à une installation de panneaux solaires sur le toit ainsi qu'une batterie dédiée aux frigos et au moulin à café, le Café de la Baie est totalement autonome. Une bouteille de gaz alimente la machine à café.

La 2CV de Luke sillonne aussi les routes du département pour se rendre sur des événements ou des festivals. - Erwan Dodard

Pour ce qui est de la carte, elle est bien fournie. On y retrouve évidemment toutes sortes de cafés, d'une extrême qualité. "Ça me vient de mes origines. En Australie, le standing autour du café est très élevé. Si tu ouvres un café et que la boisson n'est pas bonne, tu peux mettre la clef sous la porte en deux semaines." Mais on y retrouve aussi de nombreuses autres boissons chaudes, comme du thé ou du chocolat. Luke propose aussi des boissons fraîches, idéales pour les journées chaudes de l'été. Tout ce qui est servi est biologique et issu, à l'exception du café, de production locale.