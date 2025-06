Caen. Thomas Pellerin-Carlin élu meilleur nouveau député européen

Ce sont l'ensemble des députés européens et un jury spécialisé en politiques publiques européennes qui ont voté. Le 24 juin dernier, un peu plus d'un an après les élections européennes, le député caennais Thomas Pellerin-Carlin a été élu "meilleur nouveau député européen". Le Normand s'est distingué notamment "en négociant avec succès le rapport d'initiative sur la sécurité énergétique, récemment adopté par le Parlement européen", explique son équipe. "Ce rapport insiste sur la nécessité de libérer l'Union européenne de sa dépendance aux énergies fossiles en accélérant le déploiement des énergies renouvelables."

Thomas Pellerin-Carlin a été élu sur la liste Parti socialiste / Place publique, menée par Raphaël Glucksmann.