Musique. Le Stade Malherbe dans le clip du jeune rappeur caennais Romzar

Sur les traces d'Orelsan, le jeune artiste Romzar, partage son expérience dans les rues caennaises, sa ville d'origine et de son amour pour le Stade Malherbe dans un nouveau morceau intitulé Malherbe BB sorti vendredi 27 juin. Dans un clip rythmé par des images sur les marches du Stade d'Ornano et des vidéos festives au Carnaval de Caen et à la fête de la musique, le rappeur de 20 ans, clame avec fierté "Je voulais faire bouger ma ville, mais elle danse sur elle-même." Sa musique s'inspire aussi bien du rock que de la pop, et résonne déjà sur les différentes scènes locales. Romzar a notamment fait les premières parties de MC Solaar, Souffrance, et signé chez Wati B. label de Sexion d'Assaut ou encore Gims.