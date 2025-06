Bayeux. Le public au rendez-vous des Médiévales

La 38e édition des Médiévales de Bayeux s'est déroulée du 27 au 29 juin. La ville de Bayeux a remonté le temps jusqu'à l'époque des chevaliers pour un week-end, à travers une parade, des animations ou encore des marchés de nuit, grâce à des artisans, musiciens et troupes costumées. Cette année, bien que le festival ait changé de date (en raison du passage du Tour de France le 10 juillet) et qu'il se soit retrouvé en même temps que le Week-End Maritime de Caen, le public a bien été au rendez-vous, et le festival n'a pas subi de baisse de fréquentation selon les organisateurs. Les spectacles dans le jardin de l'hôtel du Doyen ont attiré 4 550 personnes (jauge quasi complète), tout comme ceux du parvis de l'hôtel de Ville.