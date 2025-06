Falaise. Ce qui vous attend aux Médiévales

Les 9 et 10 août, les Médiévales de Falaise fêtent leur 23e édition ! L'année dernière, l'événement avait attiré 35 000 personnes. Pour les chiffres de cette année, ce sont 124 exposants qui sont attendus sur le marché médiéval, 22 animations, une centaine de bénévoles et 160 000€ de budget.

Le festival revient d'été en été, "avec une montée en puissance et une fréquentation en hausse", développe Pauline Courbin, chef de projet de ce festival historique. "Il a commencé dans la basse-cour du château" et occupe désormais l'ensemble du monument et tout le centre-ville.

Combats, pyrotechnie ou théâtre

En marge des activités ou déambulations qui ont lieu en continu, plusieurs spectacles diurnes et un nocturne se tiendront à horaires fixes sur les deux jours. Les visiteurs pourront assister par exemple à un spectacle féerique avec polyphonie vocale et maquillage y compris du public, un autre sur des démonstrations de combat, ou une pièce de théâtre humoristique sur le réveil d'un monstre légendaire. Un spectacle de feu se tiendra samedi 9 août à 22h30 gratuitement, mêlant chant, musique et pyrotechnie. Ce festival propose à la fois "un côté très historique avec des campements de reconstitution, mais aussi un côté fantastique pour venir s'amuser et s'adresser à tout type de public", poursuite Pauline Courbin.

"Beaucoup de nouveautés"

"Nous avons beaucoup de nouveautés, notamment au niveau des compagnies avec à peu près 60% de nouvelles animations cette année." Le Valhalla débarque par exemple, avec son incontournable lancer de hache ou l'Ost Caillebourg avec ses jeux équestres. Cette année pour la première fois ce sera une édition à thème : "Portez des couleurs, une expression du médiéval qui se veut fédératrice", conclut la chef de projet, couleurs qu'on peut retrouver sur les blasons, écus ou cottes d'armes. Enfin une billetterie sera disponible en ligne d'ici quelques semaines.

En attendant le 9 août, des animations sont prévues tout l'été au château, dont un feu d'artifice le 13 juillet au soir, tiré depuis l'enceinte. Ce week-end c'est à Bayeux qu'ont lieu les Médiévales, du vendredi 27 au dimanche 29 juin.

Pratique. Le programme complet ou les informations pratiques sont à retrouver sur le site des Médiévales.