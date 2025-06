Cyclisme. Bruno Vauquelin, père de Kévin : "Je ne suis plus fier, je suis admiratif de mon fils"

Performant lors des Championnats de France disputés en Vendée, Kévin Vauquelin s'avance sur le Tour de France en pleine possession de ses moyens. Le Bayeusain, ou plutôt "le Juaye-Mondéain", rétorque son père Bruno Vauquelin, pédalera à domicile. "Quand ça va dans sa tête, ça va dans son corps", assure le patriarche. "Il a fait un Tour de Suisse exceptionnel. Il a terminé 2e, mais 1er dans le cœur des Français."

"Je pense qu'il veut vraiment la gagner"

Le Normand, vainqueur l'an passé sur la Grande Boucle à Bologne, a contribué à ce que le Tour de France passe par chez lui, à Juaye-Mondaye. "Jusqu'au mont Pinçon, ce sont ses routes d'entraînement. Quand il revient ici, il le monte et le redescend 10 fois. Moi je l'ai fait une fois, ça m'a suffi", s'amuse Bruno Vauquelin. Son fils, qui arrive avec la pancarte tant il connaît le secteur, sera certainement le plus soutenu sur le bord de la route. "Il me disait déjà que pendant les JO de Paris 2024, il entendait son nom crié par des milliers de gens. Là, il sait que ce sera aussi fou. S'il pouvait regagner une étape sur le Tour de France, et que ce soit celle-là, ce serait la fête !" De quoi lui mettre la pression ? "Ça ne lui pèse pas du tout, promet Bruno Vauquelin. Il n'y a qu'à voir ses interviews après chaque course. Il est toujours cool, sincère, ne se fait pas piéger. Je ne suis plus fier, je suis admiratif."

A Rouen, comme à Caen, et comme à Vire, Kévin Vauquelin a le profil pour jouer la gagne. "Sur le contre-la-montre, il y a de grands coureurs comme Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard ou Tadej Pogačar… Il peut faire un top 10." Non, l'étape qui lui sied le mieux, c'est bien celle qui part de sa ville natale, Bayeux, et qui se conclut à Vire, après une série de bosses dans le bocage et la Suisse normande. "Je pense qu'il veut vraiment la gagner", conclut son premier supporter.