En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Municipales 2026. Serge Girard, l'ancien coureur de fond, brigue la mairie de Fécamp pour le RN

Politique. Serge Girard brigue la mairie de Fécamp pour le compte du RN. L'ancien coureur de fond est actuellement maire de Grainville-Ymauville et président de la communauté de communes Campagne de Caux. Les élections municipales sont prévues les 15 et 22 mars 2026.

Publié le 04/10/2025 à 14h10, mis à jour le 04/10/2025 à 14h19 - Par Gilles Anthoine
Municipales 2026. Serge Girard, l'ancien coureur de fond, brigue la mairie de Fécamp pour le RN
Serge Girard, actuel maire de Grainville-Ymauville et président de Campagne de Caux, se présente aux municipales de Fécamp pour le compte du RN. Il est soutenu par Douglas Potier, le délégué départemental du Rassemblement national. - Gilles Anthoine

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Serge Girard sera le candidat du Rassemblement national (RN) à Fécamp pour les élections municipales 2026 qui se dérouleront les 15 et 22 mars. Le parti a présenté sa tête de liste ce samedi 4 octobre.

• A lire aussi.  Grainville-Ymauville. Un Normand bat le record du tour du monde en courant [Photos]

L'ancien coureur de fond (détenteur de plusieurs records du monde) est l'actuel maire de Grainville-Ymauville et président de la communauté de communes Campagne de Caux. Ancien Europe Ecologie les Verts, il n'a pas hésité à rejoindre le RN en 2022. " Quand on a les mains dans le cambouis... Avant on était dans le dogmatisme et là on devient pragmatique. On se rend compte que tout n'est pas applicable. Je suis toujours un écologiste dans l'âme mais il y a des priorités. La priorité du bien-être des Fécampois, il faut y penser. "

Trois priorités : les finances publiques, les éoliennes et le commerce

Serge Girard a mis trois priorités en avant en ce début de campagne.

La première est celle des finances publiques. " Il y a un réel travail à faire. L'endettement est colossal, entre 28 et 29 millions d'euros. On se doit de rétablir les finances. Ça fait des dizaines d'années qu'on n'y arrive pas. "

Serge Girard, candidat RN aux municipales 2026 à Fécamp

Deuxième point soulevé par l'élu, les éoliennes en mer. " Dénaturer un tel patrimoine, c'est scandaleux. On est en train de tuer un patrimoine. On ne veut pas d'un nouveau parc, aux dimensions gigantesques. C'est détruire notre attractivité et le tourisme. C'est pénaliser les Fécampois. "

Troisième combat que Serge Girard veut mener : le commerce. " Le commerce se meurt en centre-ville. C'est une demande des Fécampois. Ce sera un axe important pour nous d'aller revitaliser ce commerce de centre-ville. "

• A lire aussi. Campagne-de-Caux. Les maires s'opposent au président sur la question du budget

Un enjeu national

Politiquement, le Rassemblement national mise beaucoup sur Fécamp. Le parti croit en la victoire dans cette ville symbolique, 16e ville de Normandie et 9e ville de Seine-Maritime. "Fécamp est un foyer de la Macronie, porté par la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback", commente Douglas Potier, le délégué du Rassemblement national en Seine-Maritime. "Je suis arrivé en tête du premier tour des dernières législatives sur la circonscription. Toutes les forces du parti sont mises en place pour battre la Macronie et remporter la mairie de Fécamp."

Douglas Potier y voit aussi un enjeu national. "Les maires parrainent la présidentielle et votent aussi pour les sénatoriales. Nous espérons un groupe au Sénat."

Serge Girard restera maire de Grainville-Ymauville et président de la communauté de communes Campagne de Caux jusqu'aux prochaines élections municipales. Il peut se présenter à la mairie de Fécamp, possédant un appartement dans la cité des Terre-Neuvas depuis un peu plus d'un an. "Fécamp est une ville qui compte énormément pour moi. J'y ai eu un bateau pendant longtemps et j'y ai beaucoup couru."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit (30130) 330€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Plateaux Oriental laiton cuivré
Plateaux Oriental laiton cuivré Hettange-Grande (57330) 100€ Découvrir
Cruche en grès à eau de vie
Cruche en grès à eau de vie Hettange-Grande (57330) 300€ Découvrir
CPL METRONIC Netsocket
CPL METRONIC Netsocket Hettange-Grande (57330) 40€ Découvrir
Passerelle APsystems
Passerelle APsystems Hettange-Grande (57330) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Municipales 2026. Serge Girard, l'ancien coureur de fond, brigue la mairie de Fécamp pour le RN
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple