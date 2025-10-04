Municipales 2026. Serge Girard, l'ancien coureur de fond, brigue la mairie de Fécamp pour le RN

Serge Girard sera le candidat du Rassemblement national (RN) à Fécamp pour les élections municipales 2026 qui se dérouleront les 15 et 22 mars. Le parti a présenté sa tête de liste ce samedi 4 octobre.

L'ancien coureur de fond (détenteur de plusieurs records du monde) est l'actuel maire de Grainville-Ymauville et président de la communauté de communes Campagne de Caux. Ancien Europe Ecologie les Verts, il n'a pas hésité à rejoindre le RN en 2022. " Quand on a les mains dans le cambouis... Avant on était dans le dogmatisme et là on devient pragmatique. On se rend compte que tout n'est pas applicable. Je suis toujours un écologiste dans l'âme mais il y a des priorités. La priorité du bien-être des Fécampois, il faut y penser. "

Trois priorités : les finances publiques, les éoliennes et le commerce

Serge Girard a mis trois priorités en avant en ce début de campagne.

La première est celle des finances publiques. " Il y a un réel travail à faire. L'endettement est colossal, entre 28 et 29 millions d'euros. On se doit de rétablir les finances. Ça fait des dizaines d'années qu'on n'y arrive pas. "

Deuxième point soulevé par l'élu, les éoliennes en mer. " Dénaturer un tel patrimoine, c'est scandaleux. On est en train de tuer un patrimoine. On ne veut pas d'un nouveau parc, aux dimensions gigantesques. C'est détruire notre attractivité et le tourisme. C'est pénaliser les Fécampois. "

Troisième combat que Serge Girard veut mener : le commerce. " Le commerce se meurt en centre-ville. C'est une demande des Fécampois. Ce sera un axe important pour nous d'aller revitaliser ce commerce de centre-ville. "

Un enjeu national

Politiquement, le Rassemblement national mise beaucoup sur Fécamp. Le parti croit en la victoire dans cette ville symbolique, 16e ville de Normandie et 9e ville de Seine-Maritime. "Fécamp est un foyer de la Macronie, porté par la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback", commente Douglas Potier, le délégué du Rassemblement national en Seine-Maritime. "Je suis arrivé en tête du premier tour des dernières législatives sur la circonscription. Toutes les forces du parti sont mises en place pour battre la Macronie et remporter la mairie de Fécamp."

Douglas Potier y voit aussi un enjeu national. "Les maires parrainent la présidentielle et votent aussi pour les sénatoriales. Nous espérons un groupe au Sénat."

Serge Girard restera maire de Grainville-Ymauville et président de la communauté de communes Campagne de Caux jusqu'aux prochaines élections municipales. Il peut se présenter à la mairie de Fécamp, possédant un appartement dans la cité des Terre-Neuvas depuis un peu plus d'un an. "Fécamp est une ville qui compte énormément pour moi. J'y ai eu un bateau pendant longtemps et j'y ai beaucoup couru."