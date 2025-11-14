Bolbec. Municipales 2026 : Douglas Potier candidat pour le RN

Samedi 8 novembre, Douglas Potier a officialisé sa candidature aux municipales 2026 à Bolbec. Les élections municipales sont prévues les 15 et 22 mars prochains.

C'est la troisième fois que le délégué départemental du Rassemblement national (RN) se présente pour briguer la mairie de Bolbec. Douglas Potier avait été élu conseiller municipal de la ville en mars 2014, à l'âge de 18 ans. C'était le plus jeune élu de l'histoire de Bolbec. Lors des dernières élections législatives en 2024, Douglas Potier avait obtenu 52,11% des voix sur la ville de Bolbec lors du 1er tour mais au second tour, c'est l'ancienne maire de Fécamp Marie-Agnès Poussier-Winsback qui s'était imposée sur la circonscription.

Douglas Potier veut rendre la fierté aux Bolbécais

Le représentant du RN en Seine-Maritime repart donc au combat. "Je souhaite une campagne respectueuse et digne, je ne critiquerai personne. Au cours des mois à venir, je reviendrai vers les habitants pour présenter l'équipe compétente et dynamique qui m'entourera. Je veux faire de Bolbec une ville plus belle, plus propre, plus sûre, plus animée et plus attractive. Etre de nouveau fiers d'être Bolbécais."

Douglas Potier lancera sa campagne vendredi 28 novembre avec un grand meeting à la salle Villon (Bois du Viver). Le vice-président de l'Assemblée nationale et vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu, sera présent pour l'occasion.