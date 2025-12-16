Municipales 2026. A Bolbec, le maire sortant Christophe Doré entend continuer le travail

Christophe Doré allait-il briguer, ou non, un second mandat ? A Bolbec, nul ne s'est jamais vraiment posé la question… Pas même le principal intéressé. "Je n'ai pas du tout hésité", confirme ce mardi 16 décembre le maire sortant, artisan coiffeur âgé de 57 ans, qui conduira donc une liste une nouvelle fois intitulée "Bolbec, ensemble, continuons" aux élections municipales des dimanches 15 et 22 mars 2026.

Charlie Goudal Manoury sera première adjointe en cas de réélection de Christophe Doré. - Célia Caradec

Cette liste, "sans étiquette", sera en partie renouvelée, avec environ un tiers de nouvelles têtes. "Beaucoup de jeunes vont intégrer l'équipe. Certains sortants ont souhaité arrêter pour des raisons personnelles, professionnelles ou de santé", poursuit l'élu. L'ancien maire de Bolbec, Dominique Métot, fait partie de ces conseillers de la majorité qui ne figureront pas sur la liste cette fois, mais seront des soutiens pendant la campagne. En cas de victoire, l'actuelle 6e adjointe en charge de l'urbanisme, Charlie Goudal Manoury, se tient prête à devenir première adjointe. "C'est quelqu'un qui s'est pleinement investi, notamment sur la question de l'habitat, estime Christophe Doré, ce choix est aussi celui d'un renouvellement."

Santé, habitat, sécurité…

La liste et le programme seront présentés en début d'année. Après un mandat marqué par la gestion de la pandémie de Covid et la crise énergétique, Christophe Doré dresse un bilan "satisfaisant en matière de gestion économique et d'investissements". Parmi les réalisations, il cite notamment les quatre ouvrages (bientôt cinq) dédiés à la lutte contre les inondations, l'installation d'une quarantaine de caméras de vidéoprotection et la création d'une police municipale, ou encore la prise en main du centre de santé municipal, avec des médecins salariés. Sur l'habitat, "grâce au permis de louer, on a fait la chasse aux mauvais propriétaires". Avec le renouvellement des friches Desgenétais et du Val Ricard, cette thématique "continuera d'être une priorité".

Le bilan suffira-t-il à convaincre, dans une commune où le Rassemblement national a battu des records lors des derniers scrutins nationaux ? "Ce qui se passe au plan national ne peut être le reflet de ce qui se passe au plan local, estime Christophe Doré, depuis six ans, nous, nous avons toujours été en proximité avec les Bolbécais."