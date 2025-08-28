En ce moment No time to talk JONAS BROTHERS
Bolbec. Les inondations à répétition, une vieille histoire ?

Environnement. Depuis 2023, Caux Seine Agglo a beaucoup investi dans la construction d'ouvrages hydrauliques pour tenter de mettre fin aux inondations à répétition à Bolbec. Le premier bilan semble positif. Depuis 2022, la ville ne s'est plus retrouvée les pieds dans l'eau.

Publié le 28/08/2025 à 11h14 - Par Gilles Anthoine
Bolbec. Les inondations à répétition, une vieille histoire ?
Les inondations à Bolbec finies ? Les ouvrages hydrauliques réalisés par Caux Seine Agglo semblent montrer leur efficacité. Ici, en juillet 2018. - Cédric Thomire

C'était une angoisse pour les habitants de Bolbec à chaque forte pluie. La ville a souffert de longues années d'inondations à répétition. Tout cela semble être un vieux mauvais souvenir. Depuis 2023, d'importants travaux ont été engagés par Caux Seine Agglo pour un montant de 7 millions d'euros. "On est ravi, commente Christophe Doré, le maire de Bolbec. Les ouvrages ont été bien pensés avec un ingénieur spécialiste de l'eau."

Les travaux ont débuté par la réhabilitation de la friche Hexion (ancienne laiterie Picault). Le site a été renaturé pour permettre de retenir 10 000m3 d'eau. L'ouvrage a été inauguré en 2023. "C'est la dernière passerelle bolbécaise avant Gruchet-le-Valasse. C'est maintenant un jardin inondable, ce qui nous a permis de travailler pour Bolbec et Gruchet. Il est efficace. Nous n'avons pas été inondés lors des fortes pluies de l'hiver dernier."

En mai 2024, c'est un bassin d'orage enterré sous la résidence Val Ricard, contenant 1 000m3 d'eau, qui a vu le jour. En novembre 2024, un autre ouvrage est sorti de terre : un bassin pluvial de 3 000m3. Il est situé rue Charles Sorieul.

Le dispositif sera complété par un bassin sur l'ancienne gare de Mirville. Il pourra contenir 15 000m3 d'eau. Les travaux ont débuté. Le site est actuellement dépollué et les rails démontés. L'ouvrage devrait être opérationnel pour la fin de l'année.

Un maire plus serein

Tous ces investissements ont déjà montré leur efficacité. "Quand il y a une forte pluie ou un orage, nous surveillons de très près. On sait où aller voir. C'est vrai que depuis les ouvrages on dort mieux, on est plus serein. On voit bien que la montée des eaux est beaucoup plus lente. Je me souviens que le 18 décembre 2023, s'il n'y avait pas eu le jardin inondable de la friche Hexion, nous aurions été inondés. Tout cela fonctionne."

Pour autant, le maire se montre prudent. "Je suis serein maintenant sur des fortes pluies mais demain en cas de fort orage, un orage centennal va venir inonder. On limite la casse pour faire en sorte qu'on le soit le moins possible."

Le canal en suspens

Parmi les travaux de lutte contre les inondations, Caux Seine Agglo avait pensé à la création d'un canal, souterrain, pour dédoubler la rivière traversant Bolbec. Une enquête publique a même été réalisée. Le projet est pour l'instant en suspens. "C'est ce que l'on appelle un bras de décharge. Pour l'instant nous avons un tunnel qui permet un débit de 2m3 par seconde. L'objectif c'était de doubler ce canal pour le passer à 7m3 par seconde." Les services de l'Etat ont émis des réserves, trouvant le projet trop minéral et pas assez naturel. "Doubler le canal semble toutefois la meilleure solution. Avec Caux Seine Agglo nous nous laissons du temps. Finissons ce que nous avons à finir et voyons comment réagissent les ouvrages hydrauliques. C'est tout de même beaucoup d'argent."

