Bolbec. Lutte contre les inondations : une  ancienne laiterie rendue à la nature

Pour lutter contre les inondations, Caux Seine Agglo a engagé, depuis la fin du mois d'août, un chantier de travaux pour renaturer le cours d'eau "Le Commerce" et créer une zone d'expansion des crues sur un ancien site industriel situé sur la commune de Bolbec. Ce site abritait autrefois une laiterie et a été racheté par Caux Seine Agglo en 2019.

L'objectif est que le site retrouve sa biodiversité. Le cours d'eau devrait retrouver une forme plus naturelle par la création de méandres et donner à la parcelle un caractère humide lorsque la rivière débordera. Les travaux consistent à démolir la dalle bétonnée existante, créer un nouveau lit pour la rivière, planter de nouveaux végétaux et remplacer le pont existant par un passage souterrain.

Le coût des travaux, réalisés par les entreprises SPIE Batignolles/Valerian et Environnement Forêts (le bureau d'études INGETEC est le maître d'œuvre) sont estimés à 924 000 euros pris en charge par Caux Seine Agglo, le département de Seine-Maritime et l'Agence de l'Eau Seine Normandie.