Bolbec. Trois commerces de Bolbec soutenus par Caux Seine agglo et la Ville

Depuis les inondations de la nuit du 24 au 25 juin 2019, 3 commerces du centre-ville de Bolbec (Seine-Maritime) ont été durement endommagés. Jeudi 4 juillet, Caux Seine agglo et la ville de Bolbec ont signé des conventions d'aide sous forme d'avance remboursable avec ces trois commerçants.

Maintenir les commerces de proximité les plus impactés

L'objectif de ces signatures est affiché : "maintien et vitalité des commerces de proximité les plus impactés par ces inondations".

C'est donc les trois commerces les plus touchés qui ont obtenu cette aide : la brasserie Le Rendez-Vous, la boulangerie Chandelier et le primeur Aux quatre saisons, tous situés rue Jacques Fauquet ou place Desgénetais, à Bolbec. L'idée de cette aide est simple : puisque l'indemnité d'assurance est généralement longue, l'agglomération et la ville ont choisi de venir en aide aux commerçants, "le temps de la mise en place des remboursements par les assurances respectives".

Les trois commerçants vont donc recevoir chacun une avance, qu'ils devront par la suite rembourser. Les montants accordés sont les suivants : une avance de 40 000 € chacun pour la brasserie et la boulangerie, ainsi qu'une de 10 500 € pour le primeur. Ce dispositif est financé à hauteur de 50% par la ville de Bolbec et 50% par l'agglomération.

