Une semaine après les inondations, Bolbec ne démord pas

Plus de 120 interventions des pompiers dans l'Orne, 1m50 d'eau à Lisieux dans le Calvados... Les inondations de la semaine dernière n'ont pas épargné la Normandie. En Seine-Maritime, c'est Bolbec qui a été le plus touché. Dans le centre-ville, plusieurs commerçants ont été endommagés. Parmi eux, un boulanger, un restaurant et un primeur qui sont encore fermés. Et ce n'est pas la première fois que Bolbec subit sa position géographique de cuvette. La situation était similaire il y a un an (3 juillet 2018) et l'avait déjà été plusieurs fois auparavant.

Des solutions existent

La Mairie connaît bien le dossier des inondations, qui anime Bolbec depuis plusieurs années. Pour le Maire, Dominique Metot, rien n'est définitif. "Bolbec a toujours été victime d'inondations. Mais ce n'est pas une fatalité. Je lutte pour améliorer les conditions. À l'avenir, des projets sont prévus avec de nouveaux aménagements. Nous allons travailler main dans la main avec la Communauté d'Agglomération. Mais, laissez-nous le temps de le faire. Pour rappel, les engagements financiers sur la problématique des inondations de Bolbec, hors achat de terrain, représentent plus de 5 millions d'euros."



Le terrain acheté par la CVS en novembre 2017 pour en faire un bassin de rétention, dans le centre-ville de Bolbec - Justine Leblond

Du côté de l'Opposition, Rachid Chebli soutient que des actions auraient déjà pu être mises en place depuis quelques années. "Il y a un terrain qui a été acquis en 2017 dans le centre-ville pour dévier la rivière, par la CVS (Communauté d'agglomération Caux vallée de Seine). Qu'a-t-il été fait depuis 2 ans ? Malheureusement, avec ce qu'on vient de subir force est de constater que rien n'a été fait pour l'instant. Pourtant il y a des solutions : travailler sur les hauteurs, utiliser de nouveaux matériaux comme le béton absorbant... On aurait déjà pu atténuer le problème des inondations."

En attendant, les commerçants payent

C'est essentiellement rue Jacques Fauquet et place Desgenetais, dans le centre-ville, que des commerces ont été endommagés. "Ça a été compliqué pour les commerçants. Trois d'entre eux ont été impactés durement : un boulanger, un restaurant et un primeur. En tout, c'est plus d'une dizaine de commerces qui ont été endommagés, dont certains qui étaient en changement de propriétaire et qui avaient déjà subi les inondations de juillet 2018. Ceux-là doivent donc recommencer le nettoyage, l'état des lieux, le séchage des murs...", explique Nathalie Prokopowicz, présidente des commerçants de Bolbec.

Il faut donc désormais faire appel aux assurances, une fois de plus. En attendant, l'Association Bolbécaise des Commerçants a lancé une cagnotte en ligne, pour aider les différents commerces du centre-ville.

