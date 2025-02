Bolbec. Bientôt une piste de BMX de niveau national, unique en Normandie

Les futures bosses se dessinent peu à peu, au gré des couches de terre modelées par les tractopelles. Derrière le lycée Pierre et Marie Curie de Bolbec, la toute nouvelle piste de BMX prend forme, à la place d'un ancien terrain de foot. Un équipement de pointe, à la hauteur des ambitions du club omnisports Bolbec-Nointot BMX, qui compte parmi ses licenciés les champions Antoine Ternon ou Mathilde Hugot.

"La piste du Val au Grès est soumise au ruissellement et n'était plus du tout adaptée pour le championnat de D2, il fallait investir dans ce sport élite pour la ville, estime le maire Christophe Doré, on a choisi de transférer le terrain au niveau du complexe Tabarly, où l'on bénéficie déjà de vestiaires et d'un parking, c'est-à-dire d'une structure sportive qui permet de recevoir des équipes de la France entière."

Les travaux ont commencé en janvier et doivent s'achever en mai.

400m de long, 5m de haut

Cette nouvelle piste, de niveau interchallenges, a été conçue en lien avec le club local, présidé par Yvon Léger, et homologuée par la Fédération française de cyclisme. "C'est une piste réglementaire de 400m de long, avec une butte de départ de 5m de haut, quatre lignes droites et trois virages surélevés en enrobé", détaille Ludovic Fortier, directeur des services techniques de Bolbec. L'équipement, d'un niveau national, bénéficie aussi d'un système de récupération des eaux de pluie, d'un système d'arrosage spécialisé et d'un éclairage LED, également vérifiés par la Fédération.

"Cette piste sera unique en Normandie", souligne Christophe Doré, qui espère une fin de chantier au mois de mai. Le projet est estimé à 900 000€, financés à 20% par Bolbec et à 80% par des subventions accordées par la Région Normandie, le Département de Seine-Maritime, Caux Seine Agglo et l'Etat, à travers l'Agence nationale du sport.