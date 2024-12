Caux Seine Agglo. Bolbec, capitale du textile de demain grâce à la friche Desgenétais ?

Bolbec redeviendra-t-elle bientôt une place forte de la filière textile ? C'est en tout cas l'ambition de Caux Seine Agglo, qui porte un projet de "cité du textile de demain" sur la friche Desgenétais, là même où, autrefois, on imprimait et tissait du tissu.

A horizon 2028, le site devrait accueillir sur 7 000m2 des activités de formation – du CAP au Master design – mais aussi une chaîne de production "high-tech" et une pépinière d'entreprises.

Formation, production, start-up…

"L'idée est de mettre à disposition les outils de formation et de production dont la filière textile aura besoin pour monter en gamme en matière de productivité. Former à Bolbec les futurs opérateurs, les futurs techniciens, sur les lignes de production, détaille Paul Martinez, directeur général des services de Caux Seine Agglo, on veut travailler aussi avec tout l'écosystème de PME qui construisent ces machines outils." Le projet englobe aussi l'atelier-musée du textile, déjà sur place, qui mettra en valeur le passé de Bolbec, "mais aussi l'histoire du textile en France et en Normandie".

Parmi les acteurs de la formation intéressés par ce projet, on retrouve l'ESADHaR, école publique d'art et de design basée au Havre et à Rouen. Sa directrice générale, Ulrika Byttner, est intéressée par la possibilité de délocaliser des formations à Bolbec en lien avec le tissu économique local. "La question du design textile fibre est un axe intéressant pour le développement des activités de l'établissement."

Le site sera dédié aux piétons. - EAI pour Caux Seine agglo

La friche Desgenétais est inoccupée depuis la fin des années quatre-vingt.

Dans les cartons depuis de longues années, le projet de Caux Seine Agglo intéresse également des acteurs du textile comme Façon de Faire, association qui regroupe 450 entreprises : tisseurs, façonniers, confectionneurs, bureaux d'études spécialisés dans l'éco-conception, sociétés qui travaillent sur la réparation, la revalorisation des fibres… On retrouve parmi ses adhérents les entreprises normandes Saint-James, les ateliers Grandis, la coopérative Natup spécialiste du lin…

Unique en France

"L'idée c'est d'accompagner des entrepreneurs de l'association qui souhaiteraient se développer ici pour une nouvelle activité ou pour avoir un autre site sur le territoire, expose la directrice générale de Façon de Faire, Christelle Didelot, selon qui, un tel projet est unique en France. Outre les grandes entreprises patrimoniales, l'association regroupe aussi "de jeunes pépites qui développent des brevets, sont au cœur de l'innovation, et qui pourraient être intéressées de s'installer ici pour démarrer une activité", poursuit-elle, saluant "l'émulation permanente entre tous les acteurs qui vont réfléchir au textile de demain".

La proximité de Paris et la situation de Bolbec entre les deux grandes agglomérations que sont Rouen et Le Havre sont pour Christelle Didelot un atout, qui croit en ce projet aussi sur le plan économique : "Ce n'est pas parce que l'on parle de circularité que l'on ne pense pas rentabilité. L'idée c'est d'avoir un site qui fonctionne, qui crée de l'emploi et qui propose de nouvelles offres compétitives."

Après la création d'une association de préfiguration, lancée mercredi 4 décembre, un Groupement d'intérêt public (GIP) devrait être créé à l'avenir autour de cette cité textile de demain.