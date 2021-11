Notre-Dame-de-Gravenchon. Seine-Maritime : un bijou de 2 000 euros pour une chasse au trésor

Pour faire connaître son territoire, l'office de tourisme Caux Vallée de Seine (en Seine-Maritime) organise fin septembre 2019 une chasse au trésor particulière. À gagner : un bijou d'une valeur de 2 000 euros, et pour le trouver, des énigmes inspirées du romain " Mourir sur Seine " de Michel Bussi. L'objectif affiché est de mettre en avant le patrimoine local, de l'ensemble du territoire Caux Seine Agglo (de Gravenchon, en passant par Lillebonne, Bolbec ou encore Fauville-en-Caux).

Écoutez Nathalie Demunck, directrice de l'office de tourisme Caux Vallée de Seine :

Chasse au trésor L'or des Celtes

L'événement se déroule sur deux journées, le samedi 21 et le dimanche 22 septembre 2019. Les participants partiront à la rencontre de personnages, tenteront de nombreuses énigmes et voyageront de lieux en lieux, à la recherche du trésor. Il est possible de participer en équipe ou en solo.

Le bijou en or et tourmaline. - Gilles Anthoine

Écoutez Claire Cachelou, joaillière :

Bijou unique

Le bijou de cette chasse au trésor a été réalisé par Claire Cachelou (Évreux – Eure), diplômée de la Haute École de Joaillerie de la rue du Louvre à Paris. Elle a été honorée en 2016 du titre de Maître artisanale des métiers d'art. Le bijou est un collier avec pendentif (20 grammes d'or et des pierres en tourmaline).

Chasse au trésor, L'or des Celtes – samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 – inscription (avant le 15 septembre 2019) au 02 32 70 46 32 – Le nombre de places est limité.

