Sécurité. 41 morts sur les routes de la Manche : le préfet va renforcer les contrôles pendant les fêtes

Sécurité. Au moins 41 personnes ont perdu la vie sur les routes de la Manche en 2025. A l'occasion d'un contrôle routier près de Saint-Lô, les autorités ont rappelé les comportements à risque.

Publié le 16/12/2025 à 11h01 - Par Thibault Lecoq
Sécurité. 41 morts sur les routes de la Manche : le préfet va renforcer les contrôles pendant les fêtes
Les forces de l'ordre ont mené un contrôle routier à Hébécrevon, lundi 15 décembre. - Thibault Lecoq

2025 est une sombre année pour les automobilistes. Lors d'un contrôle routier à Hébécrevon, lundi 15 décembre, dans le centre-Manche, le préfet Marc Chappuis et le président départemental Jean Morin sont revenus sur le bilan de la sécurité routière. 41 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes manchoises cette année. C'est six de plus qu'en 2024, et le pire bilan routier depuis 2010. "On est sur une année assez catastrophique", reconnaît le préfet.

Dans un quart des décès, la personne décédée est un conducteur de deux-roues. Les piétons et les amateurs de mobilités douces (vélo, roller…) sont aussi très vulnérables : elles représentent un tiers des tués. "J'attire l'attention des conducteurs et usagers du vélo qu'ils doivent être visibles. Tout cycliste, tout motard devrait posséder un gilet fluo voyant", souhaite Jean Morin. Il indique d'autres comportements à éviter : traverser la rue en regardant son téléphone, avoir ses lumières de vélo allumées, adapter sa vitesse à la taille de la route et à la météo.

Des contrôles renforcés

"J'en appelle à une forme de sursaut. La plupart des accidents auraient pu être évités si les règles du code de la route avaient été respectées", indique le représentant de l'Etat. Il liste les causes principales de ces accidents : refus de priorité, conduite dangereuse, conduite sous stupéfiants ou sous alcool… "On va intensifier les contrôles à la veille des fêtes", promet Marc Chappuis. Des "journées bleues", où l'ensemble des forces de l'ordre seront déployées sur le territoire, seront organisées. Les agents auront pour mission de dissuader ou de réprimer les comportements à risque. Les autorités prévoient aussi un volet sur la prévention, surtout auprès des élèves.

