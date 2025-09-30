Caux Seine Agglo. De nouvelles règles de sécurité pour rouler en trottinette électrique

Elles sont de plus en plus nombreuses, notamment dans les villes : les trottinettes électriques. Depuis septembre 2023, le Code de la route réglemente leur utilisation.

Ce que dit le Code de la route

Les trottinettes électriques doivent obligatoirement être équipées d'un avertisseur sonore, de feux avant et arrière, de dispositifs réfléchissants et de freins.

Le port du casque est conseillé en agglomération et devient obligatoire hors agglomération ou sur piste cyclable. Le port de gants, coudières et genouillères reste recommandé.

Il faut avoir plus de 14 ans, ne pas dépasser les 25km/h, ne pas transporter de passager, circuler uniquement sur les pistes cyclables ou sur les routes limitées à moins de 50km/h, porter un gilet réfléchissant la nuit ou par faible visibilité.

Des règles plus strictes

Au-delà de cette réglementation nationale, certaines communes de Caux Seine Agglo ont choisi de renforcer la sécurité des déplacements en trottinette électrique. Un arrêté municipal est déjà en vigueur à Port-Jérôme-sur-Seine et sera prochainement étendu à d'autres communes. Il prévoit notamment une vitesse maximale fixée à 20km/h, le port du casque obligatoire en permanence (y compris en ville et en agglomération), le port d'un vêtement jaune réfléchissant de nuit comme de jour et l'interdiction de circuler sur les trottoirs (sauf exceptions prévues par l'arrêté, avec une vitesse limitée lorsqu'elle est autorisée à 6km/h).

Pour faciliter la compréhension de ces règles, la police municipale intercommunale de Caux Seine Agglo a conçu une plaquette récapitulative.

Nouvelles règles pour rouler en trottinette électrique.