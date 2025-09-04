En ce moment Mystical Magical Benson Boone
Rouen. 33 infractions en quelques heures : les trottinettes électriques contrôlées

Sécurité. Ce jeudi 4 septembre, la police a effectué des contrôles de conducteurs de trottinettes électriques au niveau des ponts Jeanne d'Arc, Boieldieu et Corneille à Rouen. Plusieurs infractions ont été relevées.

Publié le 04/09/2025 à 10h50, mis à jour le 04/09/2025 à 11h01 - Par Justine Carrère
Rouen. 33 infractions en quelques heures : les trottinettes électriques contrôlées
Ce jeudi 4 septembre, la police a contrôlé des usagers en trottinette électrique au niveau du pont Corneille de Rouen. - Justine Carrère

"L'idée est de faire de la prévention et de verbaliser lorsqu'on constate des comportements irresponsables ou dangereux", assure le commissaire Gaspar Louis, adjoint au chef départemental de sécurité publique à Rouen. Ce jeudi 4 septembre dès 8h, la police nationale a mis en place des contrôles d'usagers de trottinette électrique au niveau des ponts Jeanne d'Arc, Boieldieu et Corneille de Rouen. Au total, 52 trottinettes ont été contrôlées. 21 verbalisations ont été recensées pour "non-respect des règles administratives", deux pour débridage du moteur (permettant de dépasser les 25km/h), six pour conduite avec des écouteurs, deux pour circuler sur le trottoir et deux pour non-respect du feu rouge.

A lire aussi. La Vaupalière. Contrôles routiers : "Ce qui nous intéresse, ce sont les infractions susceptibles d'occasionner des accidents"

Faire de la prévention et contrôler

Dans l'agglomération de Rouen, la plupart des accidents de trottinette "concernent les 18-40 ans", précise le commissaire. Depuis le début de l'année 2025, une dizaine ont été recensés dont un récent en juillet dernier. En cette période de rentrée, un dispositif de contrôles a été mis en place et Kevin Doz a fait partie des usagers concernés. Il salue ce type d'initiative car selon lui "certains ont des conduites dangereuses". Depuis cinq ans, il fait particulièrement attention : "Je roule avec ma trottinette comme si j'étais en voiture. Je respecte le code de la route." Pour Bérangère Ozanne, une autre usagère contrôlée, "ça peut être intéressant pour repérer ceux qui ne sont pas en règle ou pas assurés". Selon elle, "les trottinettes qui roulent à plus de 25km/h c'est hyper dangereux et j'en vois tous les jours".

Dans le cadre d'un contrôle, certains usagers en trottinette électrique ont dû s'arrêter ce jeudi 4 septembre au matin à Rouen. - Justine Carrère

Des infractions sanctionnables

Lors des contrôles, "on regarde si le véhicule est assuré", explique le major de police Fernand Voisin, adjoint au chef de la brigade motocycliste et sécurité routière (BMSR). "On vérifie l'équipement comme la lumière à l'avant, à l'arrière, les catadioptres sur les côtés, et l'avertisseur sonore [sonnette]", poursuit-il. Selon lui, tout est verbalisable. Un défaut d'équipement peut vous coûter 11 euros (amende de classe 1) et un défaut d'assurance 600 euros, car il s'agit d'une amende forfaitaire délictuelle. Si vous circulez sur le trottoir, vous risquez aussi une amende de 90 euros.

Les règles des utilisateurs de trottinettes "sont les mêmes que celles des automobilistes : le feu rouge, le stop, les passages piétons", etc. A noter aussi que le port du casque n'est pas obligatoire mais fortement conseillé et qu'il est interdit de rouler à plus de 25km/h.

D'autres contrôles de trottinettes devraient être mis en place dans le courant de l'année à Rouen.

Dans le cadre d'un contrôle, certains usagers en trottinette électrique ont dû s'arrêter ce jeudi 4 septembre au matin à Rouen. - Justine Carrère

