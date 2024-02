La Vaupalière. Contrôles routiers : "Ce qui nous intéresse, ce sont les infractions susceptibles d'occasionner des accidents"

Sensibiliser les automobilistes à la sécurité routière et vérifier que tout est en ordre, ce sont les missions des gendarmes et des policiers lors des contrôles routiers. Mercredi 28 février, à l'occasion de la venue de Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière, des contrôles routiers ont été effectués au niveau des ronds-points de La Vaupalière près de Rouen au niveau de l'A150.

Assurer le respect de la sécurité routière

[photo]

Pour cette opération, près de 25 gendarmes et policiers ont été mobilisés. L'objectif : "assurer le respect de la sécurité routière. Ce qui nous intéresse, ce sont les infractions graves susceptibles d'occasionner des accidents", assure Johnny Charrier, chef des opérations pour le groupement de gendarmerie 76. Les voitures ont été contrôlées soit par hasard soit parce qu'au départ, des signes suspects, souvent en lien avec des infractions au code de la route, ont été repérés. Parmi eux : pare-chocs abîmé, plaque d'immatriculation abîmé, défaut de la chicane d'une moto ou encore casque non homologué. "On ne relève pas que des tracasseries administratives", indique le gendarme. Toute la semaine, plusieurs contrôles sont mis en place dans l'agglomération de Rouen. "Le travail de prévention est un travail de longue haleine", confie-t-il. Des dépistages d'alcoolémie et de drogues sont aussi effectués.

Les équipes canines mobilisées

Lors d'un contrôle routier à La Vaupalière près de Rouen, mercredi 28 février, les forces de l'ordre ont fait appel à un gendarme maître chien pour détecter la présence d'armes, de stupéfiants et de billets de banque.

En plus de contrôler l'état général du véhicule, vérifier les papiers de l'automobiliste etc., les forces de l'ordre ont accueilli Florentin, gendarme et maître-chien, également mobilisé pour l'opération. [En raison de sa fonction, son nom de famille n'apparaîtra pas dans l'article N.D.L.R.] "Je travaille avec ma chienne Sally, un malinois de 2 ans", livre-t-il. "Elle recherche des armes, des stupéfiants et des billets de banque". Pour ce faire, "selon le véhicule contrôlé, on va ramener le chien. Je le fais monter dans le véhicule et ensuite, il sait ce qu'il a à faire". Il renifle tous les endroits de la voiture puis "il va s'asseoir ou se coucher et fixer ce qu'il a trouvé". Le gendarme récupérera ce que son chien aura détecté puis le récompensera.