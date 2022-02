Les automobilistes surveillés pour la période des départs en vacances

Les automobilistes vont devoir être vigilants, pour leur sécurité bien sûr, mais aussi pour leur permis de conduire. Les policiers de la Direction départementale de la sécurité publique du Calvados (DDSP) et de la Seine-Maritime ainsi que des unités de gendarmerie vont renforcer les contrôles routiers à la limite des deux départements, notamment sur l'A13, vendredi 18 décembre.

La coordination des actions de gendarmerie et de police va prendre place sous la forme d'une surveillance aérienne par hélicoptère et d'un relais au sol par les brigades motocyclistes en charge de la filature sur la chaussée, puis de la verbalisation.





