Les habitants de l’agglomération sont invités à leur signaler leur départ en vacances et des patrouilles visiteront occasionnellement aux abords de leur domicile. Il est conseillé de faire vider régulièrement sa boîte à lettres par des voisins, et de faire aussi régulièrement ouvrir et fermer ses volets. Les systèmes d’alarme restent les moyens les plus efficaces pour prévenir des vols.