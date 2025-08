Près de Rouen. A 15 ans, il roulait avec un pistolet Magnum dans le coffre de son scooter

Il circule à Malaunay à bord d'un scooter rouge et exhibe un pistolet qui semble rangé dans son coffre : ce sont les informations dont dispose la brigade canine de Rouen, dimanche 3 août, vers 21h30, alertée par le commissariat pour tenter de retrouver le jeune porteur de cette arme.

Un pistolet et des balles

Arrivée rue Emile Zola, la police repère neuf personnes entourant ledit scooter, relate une source policière. Après avoir procédé au contrôle des identités et aux palpations des jeunes gens, les forces de l'ordre demandent à qui appartient le véhicule. Le propriétaire se révèle être un adolescent âgé de 15 ans, qui correspond en tout point à la description faite par le commissariat. Les policiers lui demandent s'il a en sa possession des objets dangereux. Il hésite et finit par ouvrir le coffre. A l'intérieur, les agents découvrent une bombe lacrymogène et, dissimulé par des gants de moto, un Magnum 9mm. Cette arme de poing semi-automatique, non chargée, s'accompagne de munitions.

L'adolescent, originaire de Déville-lès-Rouen, a été conduit à l'hôtel de police.